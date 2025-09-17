São Paulo encara LDU em palco que virou ”terror” para os brasileiros

São Paulo encara LDU em palco que virou ”terror” para os brasileirosTricolor vai encarar os equatorianos no estádio Rodrigo Paz Delgado, local que se tornou indigesto para as equipes do Brasil
Invicto sob comando de Hernán Crespo no Morumbis, o São Paulo terá um desafio de peso nesta quinta-feira (18/9), quando encara a LDU, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores.
O confronto será realizado no Estádio Rodrigo Paz Delgado, conhecido como Casa Blanca, localizado a 2,7 mil metros de altitude. O palco é considerado um dos mais hostis do continente para equipes brasileiras.
A LDU já soma sete jogos sem perder para clubes do Brasil em casa, com quatro vitórias, três empates e apenas dois gols sofridos no período. A última derrota para um visitante do país aconteceu em 2021, quando o Grêmio, então comandado por Luiz Felipe Scolari, venceu por 1 a 0.
O São Paulo já sentiu esse peso recentemente: em 2023, pela Sul-Americana, perdeu por 2 a 1 na ida das quartas de final. Apesar da vitória por 1 a 0 no Morumbis, o Tricolor acabou eliminado nos pênaltis.
Após a vitória sobre o Botafogo, pelo Brasileirão, Crespo reconheceu as dificuldades da altitude, mas reforçou a confiança no elenco.
“Já joguei na altitude pela seleção. É um pouco diferente, mas a ideia de jogo é a mesma. Sabemos que é importante, mas temos bola para jogar. Tenho confiança, mas sei que, na Libertadores, nunca se sabe o que acontecerá”, disse o treinador, após o jogo contra o Botafogo.
Retrospecto recente de brasileiros no Casa Blanca
2021 – LDU 1 x 0 Athletico (quartas da Sul-Americana)
2022 – LDU 1 x 1 Atlético-GO (grupos da Sul-Americana)
2023 – LDU 0 x 0 Botafogo (grupos da Sul-Americana)
2023 – LDU 2 x 1 São Paulo (quartas da Sul-Americana)
2024 – LDU 1 x 0 Botafogo (grupos da Libertadores)
2024 – LDU 1 x 0 Fluminense (Recopa Sul-Americana)
2025 – LDU 0 x 0 Flamengo (grupos da Libertadores)
