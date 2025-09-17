Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos pode ter retorno de Gabriel Bontempo somente em outubro

Santos pode ter retorno de Gabriel Bontempo somente em outubro

Meia tem lesão de grau 2 na coxa direita e deve desfalcar o Peixe contra São Paulo e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Santos treinou nesta quarta-feira (17), no CT Rei Pelé, sem o goleiro Gabriel Brazão, o volante William Arão e o meia Gabriel Bomtempo. O trio já havia desfalcado o Peixe na reapresentação do elenco, na última terça.

O único que ainda mantém esperanças de enfrentar o São Paulo no próximo domingo (21), na Vila Belmiro, é Gabriel Brazão. O arqueiro não participará de nenhuma atividade no campo até sexta, por conta do protocolo de concussão. Dessa maneira, ele deve treinar com os companheiros no fim de semana e pode atuar contra o Tricolor.

Por outro lado, William Arão não ficará nem entre os relacionados do Santos. O volante não atua há dois meses e segue em transição física após lesão na panturrilha direita. Assim, o clube não descarta a rescisão de contrato.

Gabriel Bontempo, por sua vez, tem lesão de grau 2 na coxa direita. O meia não enfrentará o São Paulo no domingo e também deverá ser ausência contra o Bragantino, no dia 28, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, ele retornaria contra o Grêmio, no dia 1º de outubro.

O técnico Vojvoda também não poderá contar com o zagueiro Zé Ivaldo contra o São Paulo. Afinal, ele recebeu cartão vermelho contra o Atlético, no último domingo, e cumprirá suspensão. Dessa maneira, Adonis Frías larga na frente pela vaga, com Alexis Duarte e João Basso correndo por fora.

O Santos deve ter a seguinte escalação contra o São Paulo: Brazão (Diogénes); Igor Vinicius, Adonís Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Neymar; Guilherme e Lautaro Díaz.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Santos

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar