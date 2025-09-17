Santos pode ter retorno de Gabriel Bontempo somente em outubro

Meia tem lesão de grau 2 na coxa direita e deve desfalcar o Peixe contra São Paulo e Bragantino pelo Campeonato Brasileiro

O único que ainda mantém esperanças de enfrentar o São Paulo no próximo domingo (21), na Vila Belmiro, é Gabriel Brazão. O arqueiro não participará de nenhuma atividade no campo até sexta, por conta do protocolo de concussão. Dessa maneira, ele deve treinar com os companheiros no fim de semana e pode atuar contra o Tricolor.

O Santos treinou nesta quarta-feira (17), no CT Rei Pelé, sem o goleiro Gabriel Brazão, o volante William Arão e o meia Gabriel Bomtempo. O trio já havia desfalcado o Peixe na reapresentação do elenco, na última terça.

Por outro lado, William Arão não ficará nem entre os relacionados do Santos. O volante não atua há dois meses e segue em transição física após lesão na panturrilha direita. Assim, o clube não descarta a rescisão de contrato.

Gabriel Bontempo, por sua vez, tem lesão de grau 2 na coxa direita. O meia não enfrentará o São Paulo no domingo e também deverá ser ausência contra o Bragantino, no dia 28, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim, ele retornaria contra o Grêmio, no dia 1º de outubro.

O técnico Vojvoda também não poderá contar com o zagueiro Zé Ivaldo contra o São Paulo. Afinal, ele recebeu cartão vermelho contra o Atlético, no último domingo, e cumprirá suspensão. Dessa maneira, Adonis Frías larga na frente pela vaga, com Alexis Duarte e João Basso correndo por fora.

O Santos deve ter a seguinte escalação contra o São Paulo: Brazão (Diogénes); Igor Vinicius, Adonís Frías, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Victor Hugo e Neymar; Guilherme e Lautaro Díaz.