River Plate x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Verdão vai até Buenos Aires encarar o ''Millonários'' pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores

Nesta quarta-feira (17/9), às 21h30, o Palmeiras inicia sua batalha contra o River Plate, no Estádio Más Monumental, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O Verdão chega nesta fase com a melhor campanha da competição após despachar o Universitario, do Peru, com tranquilidade nas oitavas de final. Em contrapartida, os “Millonários” tiveram muita dificuldade e precisaram dos pênaltis para eliminar o Libertad e avançar de fase.

A Voz do Esporte transmite, ao vivo, a partir de 20h, este grande encontro entre argentinos e brasileiros. Cesar Tavares assume a camisa 10 da locução esportiva e narra a partida. Ele terá o suporte de duas feras: João Miguel Lotufo, nos comentários, e Rogério Souza, nas reportagens.