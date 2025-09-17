Reinaldo protesta contra a arbitragem após empate do Mirassol: “Muito escancarado”

Capitão do Leão ficou na bronca por conta de um pênalti não marcado na reta de final de jogo, que impediu uma possível virada paulista no Rio

Aos 40 minutos, João Victor foi derrubado por Cuiabano durante uma cobrança de falta. O árbitro Bruno Pereira Vasconcelos não marcou em campo e o VAR chamou para a revisão. Entretanto, um impedimento, que não envolvia o defensor, acabou sendo marcado. O capitão Reinaldo reclamou muito do lance.

O Mirassol teve mais uma noite histórica no Brasileirão. Nesta quarta-feira (17), o Leão saiu perdendo para o Botafogo por 3 a 0 e buscou o empate em 16 minutos na segunda etapa . Entretanto, os jogadores auriverdes saíram na bronca com a arbitragem.

“Eles falaram que era protocolo ir checar o impedimento em um impedimento que não existe. Um pênalti muito claro, na TV todo mundo viu. Então a gente, como Mirassol, não é porque estamos na primeira divisão agora que os caras têm que acabar com os nossos sonhos. A gente tem um sonho de buscar uma competição sul-americana, de brigar na parte de cima, como estamos brigando, jogando futebol”, afirmou em entrevista ao canal Premiere.

Explicações da CBF

Agora, o jogador espera que a CBF explique porque a penalidade, que poderia dar a vitória ao Mirassol, não foi marcada. Além disso, o capitão acredita que a diretoria do clube irá se manifestar por conta do lance.

“Quando é um lance assim é muito escancarado. Todo o Mirassol quer que a CBF vá lá e se retrate e fale o que aconteceu neste lance, para o juiz não dar um pênalti muito claro. Impediu a nossa vitória, depois de um segundo tempo maravilhoso, a gente conseguir o empate, ter um pênalti para nós e não ser favorecido neste lance, que foi muito claro. Temos o Paulinho, a nossa diretoria que vão cobrar, mas estou cobrando aqui publicamente, porque o juiz não pode fazer uma vista grossa dessas”, pontuou.