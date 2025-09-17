Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Reforço não emplaca! Fluminense aumenta sequência negativa com Soteldo em campo

Reforço não emplaca! Fluminense aumenta sequência negativa com Soteldo em campo

Com venezuelano, Tricolor soma nove derrotas, um empate e uma vitória, e vê o Lanús estufar a rede nos minutos finais, na Argentina
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fluminense caminhava para conseguir um empate, sem gols, com o Lanús no jogo das quartas de final da Sul-Americana, na Argentina. No entanto, após as alterações do técnico Renato Gaúcho, o time concedeu espaços, sofreu um gol nos minutos finais e terá que vencer por dois gols de diferença no Maracanã. Entre as mexidas, está a entrada de Soteldo, que ainda não conseguiu emplacar com a camisa tricolor.

Nesse sentido, a equipe carioca perdeu nove partidas, empatou uma e venceu outra com o jogador em campo (aproveitamento de 12%). O único triunfo do venezuelano foi sobre o Internacional, por 2 a 1, no Beira-Rio. Na ocasião, ele iniciou como titular, mas deixou o gramado logo aos 15 minutos do primeiro tempo, sem participar ativamente do resultado.

O empate foi no 0 a 0 com o Santos, na Vila Belmiro. Já as derrotas foram para Chelsea, Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Red Bull Bragantino, Bahia, Corinthians e Lanús. Com o atleta em campo, o Tricolor marcou três gols e sofreu 10.

Nas redes sociais, a torcida começa a demonstrar insatisfação com o desempenho do atleta, que também não foi bem diante do Corinthians, no último sábado (14), pelo Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

Valor alto pela contratação

Vale lembrar que o Tricolor vai pagar 5,4 milhões de dólares (cerca de R$ 30 milhões na cotação da época) por 50% dos direitos econômicos que pertenciam ao Santos. No entanto, dentro das quatro linhas, o venezuelano não consegue dar qualquer retorno técnico. Ele foi um dos pedidos do comandante Renato Gaúcho para a sequência da temporada.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar