Reforço não emplaca! Fluminense aumenta sequência negativa com Soteldo em campo

Com venezuelano, Tricolor soma nove derrotas, um empate e uma vitória, e vê o Lanús estufar a rede nos minutos finais, na Argentina / Crédito: Jogada 10

O Fluminense caminhava para conseguir um empate, sem gols, com o Lanús no jogo das quartas de final da Sul-Americana, na Argentina. No entanto, após as alterações do técnico Renato Gaúcho, o time concedeu espaços, sofreu um gol nos minutos finais e terá que vencer por dois gols de diferença no Maracanã. Entre as mexidas, está a entrada de Soteldo, que ainda não conseguiu emplacar com a camisa tricolor. Nesse sentido, a equipe carioca perdeu nove partidas, empatou uma e venceu outra com o jogador em campo (aproveitamento de 12%). O único triunfo do venezuelano foi sobre o Internacional, por 2 a 1, no Beira-Rio. Na ocasião, ele iniciou como titular, mas deixou o gramado logo aos 15 minutos do primeiro tempo, sem participar ativamente do resultado.