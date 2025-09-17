Presidente de clube em Angola, Kelly Key revela inspiração em Leila Pereira

Cantora fundou clube no país em outubro de 2023, junto com o marido Mico Freitas; Leila Pereira é presidente do Palmeiras / Crédito: Jogada 10

Kelly Key, presidente e fundadora do Kiala FC, clube na Angola, revelou em entrevista à “CNN”, uma inspiração brasileira: Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Assim, a dirigente contou como uma fala de Leila mudou sua forma de enxergar no meio do futebol. “Ela que despertou, ela que me deu esse clique, porque uma vez ela deu uma entrevista falando sobre isso, que ela era a única mulher com clube na série A na América Latina. E e aí eu parei, eu falei: ‘Meu Deus’. Ela que me botou essa coisa na cabeça e falei: ‘Gente, eu provavelmente sou a única de Angola e a única de toda a África’. E eu nem tinha parado para pensar nisso”, disse.

Além disso, Kelly Key comentou sobre uma dificuldades que enfrentou ao sentar na mesa com patrocinadores para discutir sobre o futebol. “Às vezes eu tinha algumas dificuldades de sentar na mesa com patrocinadores. E eu sentia que, às vezes, eu estou falando, eu sou a responsável por isso, mas a palavra não vem para mim, vai para o lado. E eu olhava (para o lado), era um homem. Eu sempre fui tão dona do meu negócio, que eu não entendia. Mas daí quando ela (Leila Pereira) fala isso, parece que faz ‘tulululum’ na sua cabeça. Aí tu volta naquela reunião, tu volta naquele momento. Tu fala: ‘Claro’. O futebol não era visto como um lugar de mulher”, contou. Inspiração em Leila Pereira A mandatária ainda explicou os motivos de se inspirar em Leila Pereira. Para ela, quando você se inspira em uma mulher forte e potente, você também fica. Foi o que aconteceu com a sua admiração com a dirigente do Palmeiras. “Falar da gente é sempre muito complicado, mas eu sei que eu sou uma mulher forte, eu sei que eu sou uma mulher de opinião, eu sei que eu sou uma mulher que bota o pé na porta, eu conheço o meu lugar, sabe? Eu sou uma mulher potente e eu amo uma mulher potente. Então, é inevitável eu não me tornar uma, porque quando eu vejo, eu paro e ouço. Eu falo: ‘Eu quero ficar igual’. Então, e a gente quando se inspira em mulheres potentes, fica potente. É natural”, afirmou.

Kiala FC Recentemente, ela se tornou presidente do Kiala FC, na Angola, país da África ocidental. Aliás, ela fundou o clube juntamente com o marido Mico Freitas, em outubro de 2023. Eles moram na Angola desde 2022, com o filho mais novo. Assim, o casal buscava um projeto que fosse além da administração empresarial no país. Em 2023, portanto, criaram o clube que atualmente atende cerca de 70 adolescentes. Kelly Key e Mico Freitas gastaram mais que R$ 500 mil para tirar a ideia do papel, entre terreno, construção dos campos, busca pelos garotos, além de montar uma equipe técnica e contratar os funcionários que compõem o Kiala.