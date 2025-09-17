Palmeiras vence o River Plate e está a um empate da semifinal da Libertadores

Palmeiras vence o River Plate e está a um empate da semifinal da LibertadoresVitória por 2 a 1 em Buenos Aires, com primeiro tempo primoroso, deixa o time com um pé na próxima fase. Basta empatar na volta no Allianz
Com atuação de gala no primeiro tempo, mas levando pressão no fim do segundo tempo, o Palmeiras deu um passo enorme rumo à semifinal da Libertadores 2025. Na noite desta quarta-feira, em um Monumental de Núñez lotado, pela partida de ida das quartas de final, o Verdão venceu o River Plate por 2 a 1. Os gols dos palmeirenses foram de Gustavo Gómez e Vitor Roque, ainda no primeiro tempo. Martínez Quarta descontou no fim.
Esse triunfo deixa o Palmeiras com um pé na próxima fase. Afinal, no jogo de volta, marcado para a próxima quarta-feira (24/9), no Allianz Parque, o time paulista pode empatar para garantir a vaga. Caso perca por um gol, a decisão vai para os pênaltis. Porém, se o River Plate vencer por dois ou mais gols, aí será o time argentino que avançará à semifinal. O adversário de São Paulo ou River Plate sairá do confronto entre LDU Quito e São Paulo, que fazem o jogo de ida nesta quinta-feira, no Equador.
Palmeiras dá um banho de bola no primeiro tempo
O River Plate entrou em campo com três zagueiros, enquanto o Palmeiras teve como novidade a escalação de Andreas Pereira como titular pela primeira vez desde sua chegada. O que surpreendeu foi o amplo domínio inicial do Verdão, que mal parecia estar jogando na casa do River Plate, mesmo com quase 80 mil torcedores apoiando o time argentino. Com boas trocas de passes, o Palmeiras empurrou o River para a defesa e chegou ao gol logo aos cinco minutos. Andreas cobrou escanteio da direita e Gustavo Gómez, livre, subiu para cabecear e abrir o placar: 1 a 0 para o Verdão.
O show palmeirense continuou. Aos 12 minutos, quase saiu o segundo gol. Após troca de passes pelo meio, o lateral-direito Khevyn recebeu na entrada da área e chutou forte, obrigando o goleiro Armani a fazer uma grande defesa. E o goleiro do River voltou a evitar um gol aos 18 em falta cobrada por Andreas Pereira a pressão seguiu e em escanteio Lucas Evangelista acertou a trave após cobrança de Andreas.
Apenas depois dos 25 minutos, o River Plate conseguiu equilibrar o jogo, iniciando alguns ataques, mas sem assustar o gol de Weverton. Cadenciando mais as jogadas e tentando lançamentos para Vitor Roque e Riquelme, o Palmeiras também assustava. E foi Vitor Roque quem ampliou, caindo pela direita. Após o Verdão recuperar a bola, ela chegou até Flaco López, que tocou para Vitor Roque na área. Um toquinho de classe, rasteiro, matando Armani. Palmeiras 2 a 0. E ficou até barato para o River Plate no primeiro tempo.
River Plate, em cima, diminui
O River Plate voltou com uma atitude ofensiva melhor para o segundo tempo. Como o Palmeiras passou a atuar de forma mais recuada, isso fez com que o time da casa se tornasse bastante dominante, apostando em cruzamentos na área — já que Weverton se mostrava inseguro nas saídas do gol — e em chutes de fora da área.
O técnico Abel Ferreira fez mudanças que deixaram o time ainda mais fechado. Aos 35 minutos, aconteceu o lance mais polêmico da partida. Em uma bola levantada na área, o goleiro Weverton saiu para socar, mas acabou acertando Montiel. Após cerca de três minutos de revisão no VAR, o árbitro confirmou o impedimento de Montiel na jogada. Mesmo assim, Weverton recebeu cartão amarelo pela imprudência. O Verdão escapou do pênalti. Mas o River Plate conseguiu diminuir o placar aos 43 minutos. Após quase um minuto de troca de passes, o zagueiro Martínez Quarta recebeu na entrada da área e mandou a bomba. A bola desviou em Emiliano Martínez e tirou completamente Weverton da jogada: 2 a 1 para o River Plate.
No minuto seguinte, quase saiu o empate, em uma verdadeira blitz dos argentinos. No entanto, o chute foi fraco e ficou nas mãos de Weverton. A pressão do River Plate seguiu até o apito final do juiz. Aos 50, Borja quase deixou tudo igual. Enfim, Verdão 2 a 1 e com a vaga à semifinal bem mais próxima.
RIVER PLATE 1X2 PALMEIRAS
LIBERTADORES – Quartas de final – (IDA)
Data: 17/9/2025
Local: Monumental, Buenos Aires (ARG)
Gols: Gustavo Gómez, 5’/1ºT (0-1); Vitor Roque, 41’/1ºT (0-2); Martínez Quarta, 43’/2ºT (1-2)
RIVER PLATE: Franco Armani; Paulo Díaz (Martínez Quarta, Intervalo), Portillo e Rivero; Gonzalo Montiel, Kevin Castano, Enzo Pérez (Quintero, Intervalo), Ignácio Fernández (Lencina, 31’/2ºT) e Acuña; Maximiliano Salas (Borja, 31’/2ºT) e Sebastián Driussi (Colidio, 10’/2ºT). Técnico: Marcelo Gallardo.
PALMEIRAS: Weverton, Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emilinao Martínez, 22’/2ºT), Lucas Evangelista (Allan, 39’/2ºT), Andreas Pereira (Raphael Veiga, 27’/2ºT) e Felipe Anderson (Bruno Fuchs, 35’/2ºT); Flaco López e Vitor Roque (Facundo Torres, 27’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira
Árbitro: Jesus Valenzuela (VEN)
Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Tulio Moreno (VEN)
VAR: Juan Soto (VEN)
Cartões Amarelos: Paulo Díaz, Acuña, Rivero, Montiel (RIV); Lucas Evangelista, Aníbal Moreno, Facundo Torres, Weverton (PAL)
