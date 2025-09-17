Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Palmeiras encara River Plate para defender ”invencibilidade internacional”

Verdão soma mais de dois anos sem perder para equipes estrangeiras na Libertadores e busca ampliar feito nas quartas de final
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (17) para enfrentar o River Plate, em duelo decisivo pelas quartas de final da Copa Libertadores. Mais do que a vaga em jogo, a equipe de Abel Ferreira leva consigo uma marca que evidencia a força do clube no cenário sul-americano: há mais de dois anos, o Verdão não sabe o que é perder para adversários internacionais no torneio.

A última vez que isso aconteceu foi em 5 de abril de 2023, quando o Bolívar venceu os paulistas por 3 a 1, na altitude de La Paz, na estreia daquela edição. Desde então, já são 23 partidas contra times estrangeiros, com 17 vitórias e seis empates.

Se o recorte for ainda mais amplo, o desempenho impressiona ainda mais. Considerando os jogos anteriores à derrota na Bolívia, o Palmeiras acumula apenas um revés nos últimos 34 compromissos contra rivais de fora do Brasil. O saldo é de 28 vitórias e seis empates nesse período.

A solidez da era Abel Ferreira no Palmeiras

O retrospecto é reflexo direto do trabalho de Abel Ferreira. Sob comando do técnico português, o Palmeiras conquistou duas edições da Libertadores (2020 e 2021), além de se consolidar como presença constante nas fases decisivas do torneio.

A consistência internacional é hoje um dos pilares da gestão de Abel. Sua equipe, que alia intensidade defensiva e eficiência no ataque, transformou o clube em referência no continente.

O próximo desafio, no entanto, não será simples. O River Plate é um dos gigantes do futebol sul-americano, acostumado a jogos de mata-mata e detentor de quatro títulos continentais. O confronto coloca frente a frente duas das equipes mais regulares da década na Libertadores.

Para o Palmeiras, a partida significa a chance de dar mais um passo rumo à semifinal e, ao mesmo tempo, manter viva uma série histórica que reforça o peso do clube fora das fronteiras nacionais.

Tags

Palmeiras

