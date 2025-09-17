Palmeiras encara River Plate para defender ”invencibilidade internacional”

Verdão soma mais de dois anos sem perder para equipes estrangeiras na Libertadores e busca ampliar feito nas quartas de final / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras entra em campo nesta quarta-feira (17) para enfrentar o River Plate, em duelo decisivo pelas quartas de final da Copa Libertadores. Mais do que a vaga em jogo, a equipe de Abel Ferreira leva consigo uma marca que evidencia a força do clube no cenário sul-americano: há mais de dois anos, o Verdão não sabe o que é perder para adversários internacionais no torneio. A última vez que isso aconteceu foi em 5 de abril de 2023, quando o Bolívar venceu os paulistas por 3 a 1, na altitude de La Paz, na estreia daquela edição. Desde então, já são 23 partidas contra times estrangeiros, com 17 vitórias e seis empates.

Se o recorte for ainda mais amplo, o desempenho impressiona ainda mais. Considerando os jogos anteriores à derrota na Bolívia, o Palmeiras acumula apenas um revés nos últimos 34 compromissos contra rivais de fora do Brasil. O saldo é de 28 vitórias e seis empates nesse período. A solidez da era Abel Ferreira no Palmeiras O retrospecto é reflexo direto do trabalho de Abel Ferreira. Sob comando do técnico português, o Palmeiras conquistou duas edições da Libertadores (2020 e 2021), além de se consolidar como presença constante nas fases decisivas do torneio. A consistência internacional é hoje um dos pilares da gestão de Abel. Sua equipe, que alia intensidade defensiva e eficiência no ataque, transformou o clube em referência no continente. O próximo desafio, no entanto, não será simples. O River Plate é um dos gigantes do futebol sul-americano, acostumado a jogos de mata-mata e detentor de quatro títulos continentais. O confronto coloca frente a frente duas das equipes mais regulares da década na Libertadores.