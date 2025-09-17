Palmeiras confirma favoritismo, despacha América-MG e vai às quartas da Copa do Brasil Feminina

Com gols no segundo tempo em Barueri, Palestrinas batem Spartanas por 3 a 0 e asseguram mais um time paulista entre os oito melhores do torneio

O Palmeiras assegurou a presença de mais um time paulista nas quartas de final da Copa do Brasil Feminina. Na noite desta quarta-feira (17), a equipe alviverde derrotou por 3 a 0 o América-MG na Arena Barueri e se juntou a Corinthians, São Paulo e Bragantino na próxima fase. Todos os gols saíram na segunda etapa, com Tainá Maranhão, Laís Estevam e Brena.

Desse modo, as Palestrinas ficam no aguardo de um sorteio para conhecer as adversárias nas quartas. Fora as equipes paulistas, Bahia e Sport são os demais classificados até o momento. Na quinta-feira (18), os duelos Internacional x Fluminense e Ferroviária x Vitória definem os dois últimos representantes nas oitavas.