Manter a solidez defensiva no Gre-Nal vira missão para Wagner Leonardo

O Grêmio tem a chance de dar início a uma reviravolta na temporada, a partir do Gre-Nal de domingo (21), no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Assim, para ter sucesso nessa empreitada, uma vitória no clássico se torna essencial. Simultaneamente, o zagueiro Wagner Leonardo terá a chance de reassumir o destaque ao ganhar a missão de manter a solidez defensiva do Imortal na partida. O defensor terá a oportunidade de voltar a ser titular, dessa vez ao lado de Erick Noriega, e na vaga de Kannemann, que cumprirá suspensão automática. Ou seja, Wagner Leonardo provavelmente atuará pelo lado de sua preferência, na esquerda.

Ele foi contratado a peso de ouro no início da temporada tanto que herdou a camisa 3, que era de Pedro Geromel. Inclusive, ao lado de Cristian Olivera foi o reforço mais caro da temporada. Contudo, ele sofreu uma queda de rendimento e se tornou reserva desde que o Tricolor gaúcho fechou com Balbuena na segunda janela. O cenário se manteve com a improvisação de Erick Noriega. Zagueiro conquista rápida influência Apesar da irregularidade em seu nível de performance e de estar no clube somente desde fevereiro, Wagner Leonardo é o sexto jogador que mais atuou na temporada pelo Grêmio. Ele fica atrás somente de Tiago Volpi, Dodi, Braithwaite, Edenilson e Villasanti. Durante o período em que frequentemente esteve entre os 11 iniciais, a comissão técnica decidiu improvisar o camisa 3 pelo lado direito. Na oportunidade, havia escassez de opções e ele passou a formar dupla exatamente com Kannemann, que também é canhoto.