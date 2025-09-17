Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Manter a solidez defensiva no Gre-Nal vira missão para Wagner Leonardo

Zagueiro provavelmente atuará pelo lado esquerdo pela ausência de Kannemann, que cumprirá suspensão
O Grêmio tem a chance de dar início a uma reviravolta na temporada, a partir do Gre-Nal de domingo (21), no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Assim, para ter sucesso nessa empreitada, uma vitória no clássico se torna essencial. Simultaneamente, o zagueiro Wagner Leonardo terá a chance de reassumir o destaque ao ganhar a missão de manter a solidez defensiva do Imortal na partida.

O defensor terá a oportunidade de voltar a ser titular, dessa vez ao lado de Erick Noriega, e na vaga de Kannemann, que cumprirá suspensão automática. Ou seja, Wagner Leonardo provavelmente atuará pelo lado de sua preferência, na esquerda.

Ele foi contratado a peso de ouro no início da temporada tanto que herdou a camisa 3, que era de Pedro Geromel. Inclusive, ao lado de Cristian Olivera foi o reforço mais caro da temporada. Contudo, ele sofreu uma queda de rendimento e se tornou reserva desde que o Tricolor gaúcho fechou com Balbuena na segunda janela. O cenário se manteve com a improvisação de Erick Noriega.

Zagueiro conquista rápida influência

Apesar da irregularidade em seu nível de performance e de estar no clube somente desde fevereiro, Wagner Leonardo é o sexto jogador que mais atuou na temporada pelo Grêmio. Ele fica atrás somente de Tiago Volpi, Dodi, Braithwaite, Edenilson e Villasanti.

Durante o período em que frequentemente esteve entre os 11 iniciais, a comissão técnica decidiu improvisar o camisa 3 pelo lado direito. Na oportunidade, havia escassez de opções e ele passou a formar dupla exatamente com Kannemann, que também é canhoto.

Wagner Leonardo se torna uma alternativa na fase ofensiva, especialmente em jogadas aéreas. Contra o próprio Inter, ele marcou o gol que garantiu o empate em uma das partidas da final do Gaúchão. No Vitória, seu antigo clube, se tornou evidente a sua capacidade artilheira, com dois gols em sete clássicos contra o Bahia.

A liderança que era destaque no Rubro-Negro baiano continua lhe acompanhando no Imortal. Mesmo com meses no novo clube, é uma das vozes influentes no vestiário e também é uma característica que o favorece a brigar pela titularidade.

