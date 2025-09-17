Manchester City x Napoli: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes fazem suas estreias na fase de liga da Champions 2025/26 / Crédito: Jogada 10

Dia de jogo grande na Champions. Nesta quinta-feira (18), City e Napoli se enfrentam às 16h (de Brasília), no Etihad Stadium, em Manchester, pela 1ª rodada da fase de liga da maior competição de clubes do futebol europeu. Além disso, o duelo marca o reencontro de Kevin de Bruyne com o antigo clube. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na HBO Max (streaming).

LEIA MAIS: Jornais espanhóis destacam briga por posição entre Vini Jr e Rodrygo no Real Madrid Como chega o Manchester City O City faz um início de temporada irregular na Premier League, mas vem de uma vitória por 3 a 0 sobre o Manchester United, com direito a grande atuação de Haaland. Assim, o time comandado pelo técnico Pep Guardiola aparece somente na 8ª posição do Campeonato Inglês, com duas vitórias e duas derrotas em quatro rodadas. Além disso, o City é forte em seus domínios e soma seis vitórias nos últimos sete jogos no Etihad Stadium. Outra boa notícia é que o técnico Pep Guardiola terá o retorno do brasileiro Savinho, recuperado de lesão. No entanto, o City segue sem poder contar com Ait Nouri, Rayan Cherki, Omar Marmoush, Kovacic e John Stones lesionados.

Como chega o Napoli Por outro lado, o Napoli chega embalado para fazer sua estreia na Champions. Atual campeão da Itália, o time, ao lado da Juventus, são os únicos com 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano, com três vitórias em três rodadas. Além disso, a equipe comandada pelo técnico Antonio Conte tem seis gols marcados e somente um sofrido na atual edição da Serie A. Outro fator importante para o jogo desta quinta-feira será o retorno de Kevin de Bruyne ao Etihad Stadium. O belga, ídolo do City, foi o principal reforço do Napoli na última janela de transferências e vai reencontrar o antigo clube. Além disso, o meia chega em boa fase após balançar a rede na vitória por 3 a 1 sobre a Fiorentina no último final de semana. Por fim, a baixa mais recente do Napoli para o duelo na Champions fica por conta de Amir Rrahmani, que se recupera de um problema muscular. Assim, ele se junta a Romelu Lukaku, Nikita Contini e Alex Meret no departamento médico do clube.