Leandro Damião estreia na várzea e participa de todos gols em goleada do novo clube; vídeo

Leandro Damião voltou aos gramados poucos meses depois de anunciar oficialmente sua aposentadoria do futebol. Aos 36 anos, o ex-atacante da Seleção Brasileira estreou pelo Vila Helena, clube do futebol de várzea de São Paulo, no último domingo (14) e participou diretamente dos quatro gols da goleada sobre o Pieroni, pela Taça da Cidade 2025.
A atuação expressiva do centroavante, principal contratação da equipe, chamou a atenção pelo contexto que envolve seu retorno. Isso porque Damião comunicou o fim de sua trajetória no futebol em abril deste ano, após uma passagem discreta pelo Coritiba. O atleta concluiu sua carreira após 552 jogos como profissional, com 219 gols e 62 assistências.
Depois de defender camisas de Internacional, Flamengo, Santos, Cruzeiro, Real Betis e Kawasaki Frontale-JAP, o centroavante agora veste as cores do Vila Helena. O novo clube, aliás, também serviu de casa para outro companheiro apostado do futebol: o lateral Pará.
Leandro Damião de volta à ativa
A reestreia do atacante aconteceu em campo de gramado sintético e com clima de jogo grande, arquibancadas cheias e muito barulho. Uma festa típica do futebol amador paulistano. Já dentro de campo, o atleta provou que fazer gol é algo que não se desaprende.
Principal nome da equipe, o centroavante marcou dois gols e contribuiu com duas assistências na goleada por 4 a 1 pela Taça da Cidade 2025. A partida valeu pontos para classificação geral, mas serviu, sobretudo, como carta de apresentação do atleta à nova torcida.
Ele esteve em campo por cerca de 60 minutos de muita movimentação, presença de área e finalização precisa. Os dois gols marcados vieram em jogadas distintas: uma de cabeça, após cruzamento da direita, e outra em finalização rasteira na pequena área.
Vida após aposentadoria
Leandro Damião pendurou as chuteiras como jogador profissional no dia 11 de abril, em comunicado nas redes sociais. Na despedida, declarou-se “um vencedor” com tudo o que viveu na carreira e pelos clubes que defendeu.
O centroavante decidiu aposentar-se do futebol após uma passagem de apenas 16 jogos pelo Coritiba, com três gols marcados. Antes disso, entre 2019 e 2023, ele havia se destacado pelo Kawasaki Frontale, do Japão.
Pela Seleção, marcou três gols em 18 partidas, mas teve destaque mesmo na equipe olímpica: com seis tentos em cinco jogos. O auge com a camisa verde e amarela ocorreu durante as Olimpíadas de Londres, em 2012, quando o Brasil conquistou a medalha de prata.
Repercussão nas redes
A participação de Damião no futebol amador ganhou destaque nas redes sociais e repercutiu em diferentes veículos da imprensa esportiva. O perfil da Vila Helena celebrou a chegada do atacante com vídeos da partida e sua comemoração característica.
Embora o ex-jogador não tenha confirmado oficialmente se continuará participando da competição até o fim, o desempenho na estreia indica que há motivação pessoal para seguir envolvido com o futebol. Ele chegou, inclusive, a brincar sobre “só jogar nos finais de semana permitidos pela esposa”.
