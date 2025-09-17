Leandro Damião estreia na várzea e participa de todos gols em goleada do novo clube; vídeo

Ex-Seleção Brasileira defende a mesma equipe que estava seu ex-companheiro de Flamengo, o lateral Pará, no futebol amador paulistano

A atuação expressiva do centroavante, principal contratação da equipe, chamou a atenção pelo contexto que envolve seu retorno. Isso porque Damião comunicou o fim de sua trajetória no futebol em abril deste ano, após uma passagem discreta pelo Coritiba. O atleta concluiu sua carreira após 552 jogos como profissional, com 219 gols e 62 assistências.

Leandro Damião voltou aos gramados poucos meses depois de anunciar oficialmente sua aposentadoria do futebol. Aos 36 anos, o ex-atacante da Seleção Brasileira estreou pelo Vila Helena, clube do futebol de várzea de São Paulo, no último domingo (14) e participou diretamente dos quatro gols da goleada sobre o Pieroni, pela Taça da Cidade 2025.

Depois de defender camisas de Internacional, Flamengo, Santos, Cruzeiro, Real Betis e Kawasaki Frontale-JAP, o centroavante agora veste as cores do Vila Helena. O novo clube, aliás, também serviu de casa para outro companheiro apostado do futebol: o lateral Pará.

Leandro Damião de volta à ativa

A reestreia do atacante aconteceu em campo de gramado sintético e com clima de jogo grande, arquibancadas cheias e muito barulho. Uma festa típica do futebol amador paulistano. Já dentro de campo, o atleta provou que fazer gol é algo que não se desaprende.

Principal nome da equipe, o centroavante marcou dois gols e contribuiu com duas assistências na goleada por 4 a 1 pela Taça da Cidade 2025. A partida valeu pontos para classificação geral, mas serviu, sobretudo, como carta de apresentação do atleta à nova torcida.

Ele esteve em campo por cerca de 60 minutos de muita movimentação, presença de área e finalização precisa. Os dois gols marcados vieram em jogadas distintas: uma de cabeça, após cruzamento da direita, e outra em finalização rasteira na pequena área.