LDU x São Paulo: onde assistir, escalações e arbitragem

O São Paulo encara a LDU nesta quinta-feira (18/9), às 19h, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. O Tricolor chega nesta fase após suar para eliminar o Atlético Nacional, da Colômbia. Afinal, após dois empates, a equipe comandada por Hernán Crespo avançou nos pênaltis. Em contrapartida, os equatorianos já somam a experiência de um confronto brasileiro. Nas oitavas de final, o time comandado por Tiago Nunes despachou o Botafogo após perder no Rio de Janeiro, mas reverter o placar em casa.

Como chega a LDU

Com a altitude de 2.850m a seu favor, a LDU está embalada após eliminar o Botafogo nas oitavas de final e mira manter sua sequência positiva contra brasileiros sob seu domínio. São sete jogos,quatro vitórias e três empates, sem perder para clubes do Brasil. Apesar de não ter mais chances de título no Campeonato Equatoriano, a equipe comandada por Tiago Nunes concentra suas forças no torneio continental para ter uma temporada positiva. O Rei de Copas do Equador chegou a cinco jogos de invencibilidade ao derrotar o Libertad (EQU), fora de casa, pela LigaPro.

Titular em 16 dos 17 jogos que disputou, o defensor Richard Mina cumpre suspensão porque foi expulso contra os botafoguenses. Ele atua como zagueiro e lateral-direito no time comandado pelo brasileiro Tiago Nunes, ex-Corinthians.

Como chega o São Paulo

Após o drama passado contra o Atlético Nacional (COL) na fase anterior, o São Paulo quer quebrar um tabu de quase 10 anos longe de uma semifinal de Libertadores. Contudo, pelo Brasileirão, o Soberano conquistou uma vitória importante por 1 a 0 contra o Botafogo, no último domingo (14), e colou no G6 da competição. Assim, chega empolgado para o duelo no Equador

Os laterais Wendell e Enzo Díaz aparecem nas imagens da viagem e estão confirmados para o jogo. Os dois sentiram problemas na vitória por 1 a 0 contra o Botafogo: o primeiro com um incômodo no adutor esquerdo e o segundo por um trauma no tornozelo esquerdo. Aliás, o argentino deve ser titular. Em contrapartida, ficaram em São Paulo Lucas Moura e Oscar (o último na transição física) e os demais lesionados (Hugo, Ryan e André Silva). Calleri, capitão da equipe, vai se juntar ao elenco no Equador. Luiz Gustavo, mesmo liberado pelos médicos para jogar, ainda não estará com o grupo.

LDU X SÃO PAULO

QUARTAS DE FINAL DA COPA LIBERTADORES (JOGO DE IDA)