Justiça decreta prisão de Douglas Costa por dívida de pensão

Jogador, que teve contrato rescindido com Sidney FC, da Austrália, deve quase R$ 500 mil em pensão alimentícia dos filhos

Ex-jogador do Grêmio, Fluminense e também da Seleção Brasileira, Douglas Costa teve prisão decretada pela 6ª Vara de Família de Porto Alegre por falta de pagamento de pensão alimentícia dos filhos. De acordo com o “ge”, a dívida total é de R$ 492.965,29. O Sidney FC, aliás, anunciou a saída do jogador nesta quarta-feira, em comum acordo.

A prisão, portanto, tem duração de 30 dias. O mandado de prisão, entretanto, tem validade de dois anos e determina que o atleta seja preso por qualquer oficial de Justiça ou autoridade policial. A decisão é assinada pela juíza Sonali da Cruz Zluhan.