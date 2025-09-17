Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Justiça decreta prisão de Douglas Costa por dívida de pensão

Justiça decreta prisão de Douglas Costa por dívida de pensão

Jogador, que teve contrato rescindido com Sidney FC, da Austrália, deve quase R$ 500 mil em pensão alimentícia dos filhos
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Ex-jogador do Grêmio, Fluminense e também da Seleção Brasileira, Douglas Costa teve prisão decretada pela 6ª Vara de Família de Porto Alegre por falta de pagamento de pensão alimentícia dos filhos. De acordo com o “ge”, a dívida total é de R$ 492.965,29. O Sidney FC, aliás, anunciou a saída do jogador nesta quarta-feira, em comum acordo.

A prisão, portanto, tem duração de 30 dias. O mandado de prisão, entretanto, tem validade de dois anos e determina que o atleta seja preso por qualquer oficial de Justiça ou autoridade policial. A decisão é assinada pela juíza Sonali da Cruz Zluhan.

Ao deixar o clube australiano, Douglas Costa agradeceu pela oportunidade no futebol australiano e disse se sentir honrado por ter vestido “o azul celeste” durante este período, desde agosto de 2024. No entanto, ele não citou a questão pessoal.

“Sinto muito por não poder retornar neste momento devido às questões que preciso resolver em casa, mas sempre lembrarei com carinho do meu tempo em Sydney”, disse o atleta.

Esta não é a primeira vez que Douglas Costa passa pela mesma situação. Em 2023, o jogador anteriormente teve sua prisão decretada em razão do mesmo problema enquanto jogava pelo Los Angeles Galaxy, nos Estados Unidos.

Por fim, o jogador disputou 25 partidas, marcou seis gols e deu oito assistências pelo Sydney FC. Antes disso, o cria da base do Imortal Tricolor teve passagens por Bayern de Munique (Alemanha), Juventus (Itália) e Shakhtar Donetsk (Ucrânia). Além disso, também defendeu as cores de Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos, e do Fluminense.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar