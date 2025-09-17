Internacional responde o Grêmio sobre quantidade de ingressos no clássico

Colorado classifica postura do rival como estranha, já que não houve um contato oficial prévio, e alega que costuma aplicar tais valores / Crédito: Jogada 10

O Internacional decidiu se manifestar depois da repercussão do comunicado do Grêmio em que reclama de altos valores com relação a ingressos. No caso, especificamente para o setor destinado à torcida visitante no Gre-Nal 448, no próximo domingo (21). Através de nota na tarde desta quarta-feira (17), o Colorado aponta que reagiu com estranheza à reivindicação do Tricolor gaúcho. A argumentação é que não houve qualquer tipo de contato oficial prévio. Por sinal, o Colorado refere-se ao Grêmio no comunicado somente pelas iniciais “GFBPA”. O Imortal também indica que o valor de R$ 220 para as entradas do setor visitante também é cobrado não apenas no clássico, como também para torcedores do Inter que frequentam o Beira-Rio e não são sócios. Em contrapartida, o Grêmio alega que há falta de igualdades de condições e quantias justas para ambas as torcidas.

Afinal, cita que o preço é acima do dobro do que cobrou aos torcedores do Colorado no Gre-Nal do primeiro turno no Brasileirão, na Arena. Na oportunidade, as entradas giravam em torno de R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia-entrada. Habitualmente, nos dois estádios, as duas torcidas normalmente têm direito a dois mil ingressos nos setores visitantes. O clássico ocorrerá no Beira-Rio, às 17h30, no próximo domingo (21), pela 24ª rodada do Brasileirão. Inclusive, as duas equipes chegam em momentos de turbulência. Por isso, um resultado positivo para qualquer um dos lados ganha um peso ainda maior, pois amenizaria o clima de pressão e cobrança. O Internacional é o 12º lugar, com 27 pontos, já o Grêmio se encontra na 12ª posição, com 25. Comunicado do Internacional O Sport Club Internacional recebeu com estranheza a manifestação do GFBPA sobre o preço dos ingressos para o clássico Gre-Nal, sem que antes houvesse um contato oficial, sobretudo pela boa relação de reciprocidade mantida entre os clubes.