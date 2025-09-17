Igor Jesus brilha, mas Nottingham sofre virada e cai da Copa da Liga

Ex-Botafogo fez dois gols, mas o time após abrir 2 a 0 em cima do Swansea, leva dois gols nos acréscimos e está eliminado / Crédito: Jogada 10

Igor Jesus mostrou serviço nesta quarta-feira, 17/9, com a camisa do Nottingham Forest. A equipe foi até Cardiff, no País de Gales, enfrentar o Swansea pelas oitavas de final da Copa da Liga Inglesa. O ex-Botafogo marcou dois gols ainda no primeiro tempo e abriu 2 a 0 no placar, dando a impressão de que o Nottingham caminhava para uma vitória tranquila. No entanto, veio o pesadelo. O Swansea iniciou uma reação improvável no segundo tempo. Diminuiu com Burgess e virou o placar para 3 a 2 com gols de Vipotnik e novamente Burgess. Eliminou o Nottingham e avançou às quartas.

Esta foi apenas a segunda partida de Ange Postecoglou à frente do Nottingham Forest, que ainda não venceu sob o comando do treinador, contratado após a demissão de Nuno Espírito Santo. Com duas derrotas em dois jogos, a pressão já começa a surgir. Além de Igor Jesus, outros dois ex-Botafogo foram a campo em campo: o goleiro John, que foi titular e nada pôde fazer nos gols sofridos;e Jair, que entrou no segundo tempo.

Igor Jesus põe o Nottingham na frente Mesmo fora de casa, o Nottingham fez valer sua melhor técnica para ir para o intervalo vencendo por 2 a 0. O primeiro gol mostrou toda a vontade de Igor Jesus. Primeiramente, o brasileiro conseguiu ganhar uma dividida no meio de campo num lance em que até parecia se machucar, pela virilidade da jogada. O ataque seguiu, e após Hutchinson fazer boa jogada pela esquerda e chutar para defesa parcial do goleiro, Ihor Jesus, que acompanhava a jogada pela direita, quase sem ângulo, mandou para a rede. No fim do primeiro tempo, já nos acréscimos, McAtee fez uma boa jogada pela direita e cruzou para Hutchinson. Ele escapou da marcação e apenas rolou para Igor Jesus, que, com o gol vazio, mandou para a rede. Igor Jesus saiu no intervalo para a entrada de Kalimuendo. O mesmo ocorreu com outro brazuca que começou com a camisa do Nottingham, o zagueiro Morato — entrou o ex-Botafogo, Jair.

Segundo tempo trágico para o Nottingham O Nottingham passou a administrar o resultado e recuou . Assim, o primeiro castigo veio aos 23 minutos, quando o zagueiro Burgess descontou para o Swansea com um gol de cabeça após escanteio pela esquerda. O time inglês chegou a balançar as redes novamente com Kalimuendo, mas o gol foi anulado por impedimento. Nos acréscimos, o desastre se concretizou. Aos 48, Cullen cruzou da esquerda e Vipotnik, se antecipando ao zagueiro Boly, desviou com categoria para empatar o jogo. No último lance da partida, aos 52 minutos, Burgess voltou a aparecer. Após uma blitz ofensiva do Swansea, Galbraith acertou a trave de John, o zagueiro Boly rechaçou. Mas nos pés de Burgess, que mandou de fora da área. Marcou o gol da virada. Enfim, selou a classificação dos galeses para as quartas de final.