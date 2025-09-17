Grêmio decide comprar carga total de visitantes e revender a torcida

O Grêmio demonstrou sua insatisfação pelos valores aplicados pelo Internacional, especialmente envolvendo os ingressos do setor visitante para o Gre-Nal 448. O Tricolor gaúcho percebeu que a publicação da nota de repúdio, além de ofícios enviados à CBF e ao rival, não foram suficientes. Por isso, decidiu adquirir a carga completa de dois mil entradas destinadas aos visitantes no Beira-Rio para o jogo do próximo domingo (21). Em seguida, revenderá os bilhetes para a torcida por um custo inferior. Segundo o portal “Gaúcha ZH”, o clube irá cobrar R$ 100 para comercializá-los.

O Imortal publicou uma nota em que expôs o seu descontentamento com o valor de R$ 220 para os ingressos do setor visitante, considerado abusivo. O Grêmio até reforçou que no clássico do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, o preço das entradas custava menos que o dobro. Na oportunidade, a inteira era R$ 100 e a meia-entrada, R$ 50.