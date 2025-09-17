Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense convoca Conselho para aprovar novo terceiro uniforme

Umbro já define cor do terceiro uniforme para o Tricolor e projeta que o lançamento será em outubro; saiba mais detalhes
O Fluminense convocou os membros do seu Conselho Deliberativo para apresentação e votação do novo uniforme três desta temporada. O encontroro ocorrerá nesta quinta-feira (17), nas Laranjeiras. De acordo com o “ge”, a nova camisa será predominantemente na cor grená com detalhes em dourado.

O clube tricolor deve lançar o novo uniforme em outubro. O dia, porém, ainda não está fechado, o que deve acontecer após a votação. Esse será o último uniforme de linha lançado pela Umbro nesta temporada, que já apresentou as suas camisas tricolor e branca para 2025/2026.

Como as terceiras linhas da Umbro costumam ter um desenho parecido entre os clubes que a fornecedora patrocina, uma tentativa foi feita baseada na já apresentada pelo Grêmio. Veja abaixo:

Na temporada passada, o terceiro uniforme foi bege e também trouxe as cores grená e verde na gola. A camisa, aliás, contou com grafismos que remetem a símbolos importantes da história do clube. Além disso, houve uma combinação rica e detalhada de elementos visuais, os grafismos, como o escudo antigos e o atual, o ano de fundação, bandeiras, siglas e mapa do Rio de Janeiro.

