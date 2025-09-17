Fluminense convoca Conselho para aprovar novo terceiro uniforme

Umbro já define cor do terceiro uniforme para o Tricolor e projeta que o lançamento será em outubro; saiba mais detalhes / Crédito: Jogada 10

O Fluminense convocou os membros do seu Conselho Deliberativo para apresentação e votação do novo uniforme três desta temporada. O encontroro ocorrerá nesta quinta-feira (17), nas Laranjeiras. De acordo com o “ge”, a nova camisa será predominantemente na cor grená com detalhes em dourado. O clube tricolor deve lançar o novo uniforme em outubro. O dia, porém, ainda não está fechado, o que deve acontecer após a votação. Esse será o último uniforme de linha lançado pela Umbro nesta temporada, que já apresentou as suas camisas tricolor e branca para 2025/2026.