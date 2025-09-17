Flamengo terá mudanças para jogo da Libertadores; veja escalação

Alex Sandro e Jorginho estão fora da partida do Rubro-Negro contra o Estudiantes, nesta quinta-feira (18), no Maracanã / Crédito: Jogada 10

O Flamengo deve ter mudanças no time titular para encarar o Estudiantes, nesta quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), pela Libertadores. O técnico Filipe Luís não terá à disposição o volante Jorginho e o lateral-esquerdo Alex Sandro para o duelo. Varela, por sua vez, se recuperou do quadro de pubalgia. Alex Sandro e Jorginho estão em fase de transição, com exercícios de condicionamento físico acompanhados por fisioterapeuta. Assim, o técnico Filipe Luís tem opções para os setores. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas e Matías Viña disputam a titularidade na ala esquerda. No meio, De la Cruz e Allan aparecem como opções de substitutos para formarem dupla com o espanhol Saúl.