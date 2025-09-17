Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Flamengo busca melhorar força ofensiva na Libertadores

Flamengo busca melhorar força ofensiva na Libertadores

Rubro-Negro balançou as redes somente nove vezes em oito jogos pela competição continental, bem diferente dos números no Brasileirão
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Diante do Estudiantes, o Flamengo precisar fazer um resultado positivo para ir tranquilo para o duelo de volta que acontece na próxima quinta-feira (25), na Argentina, pelas quartas de final da Libertadores. Para isso, o ataque rubro-negro tem que se inspirar na força ofensiva do time no Campeonato Brasileiro.

Pela competição nacional, o time de Filipe Luís ostenta o melhor ataque disparado, com 47 gols em 22 jogos e uma média de 2,13. Por outro lado, não consegue repetir o mesmo rendimento na Libertadores. São nove bolas na rede em oito partidas, número distante do Palmeiras, líder com 21. A média cai quase pela metade: 1,12.

Na competição continenal, o Flamengo ainda não conseguiu encontrar um artilheiro. No Brasileiro, Arrascaeta e Pedro disputam o posto, e ambos já marcaram mais do que o time inteiro fez no torneio continental (13 e 10 gols, respectivamente). Na Liberta, o meia uruguaio foi que mais balançou as redes, duas vezes. Juninho; De la Cruz, Léo Ortiz, Luiz Araújo, Léo Pereira, Bruno Henrique e Pedro marcaram os outros.

Além disso, o placar elástico precisa ser realmente algo pensado por Filipe luís por conta das recentes eliminações contra Olimpia e Peñarol. Nas oitavas de 2023, o rubro-negro venceu os paraguaios em casa (1 a 0), mas sucumbiu em Assunção (3 a 1). Já nas quartas de 2024, perdeu para os uruguaios pelo placar simples no Rio, e só empatou sem gols em Montevidéu.

Por fim, Flamengo e Estudiantes entram em campo nesta quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), pela partida de ida das quartas de final da Libertadores, no Maracanã.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar