Flamengo busca melhorar força ofensiva na Libertadores

Rubro-Negro balançou as redes somente nove vezes em oito jogos pela competição continental, bem diferente dos números no Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Diante do Estudiantes, o Flamengo precisar fazer um resultado positivo para ir tranquilo para o duelo de volta que acontece na próxima quinta-feira (25), na Argentina, pelas quartas de final da Libertadores. Para isso, o ataque rubro-negro tem que se inspirar na força ofensiva do time no Campeonato Brasileiro. Pela competição nacional, o time de Filipe Luís ostenta o melhor ataque disparado, com 47 gols em 22 jogos e uma média de 2,13. Por outro lado, não consegue repetir o mesmo rendimento na Libertadores. São nove bolas na rede em oito partidas, número distante do Palmeiras, líder com 21. A média cai quase pela metade: 1,12.