Fanático pelo Liverpool, vencedor do Emmy revela provocação ao United em série ‘Adolescência’Owen Cooper celebrou o feito de ter se tornado o ator mais jovem da história a conquistar o prêmio com a música emblemática dos Reds
Em entrevista recente, Owen Cooper, ator de 15 anos premiado por Adolescência, revelou que inseriu de forma discreta uma provocação ao Manchester United em cena da série. O detalhe, imperceptível à primeira vista, foi descoberto após o britânico — torcedor fanático do Liverpool — confirmar a referência feita no terceiro episódio da produção da Netflix.
O nome de Cooper está em alta desde a cerimônia de premiação do Emmy 2025, que o honrou como ator mais jovem a vencer o troféu na categoria “Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie, Antologia ou Filme para TV”. Paralelamente, a paixão pelos Reds vem ganhando cada vez mais evidência.
A provocação ocorre em uma mensagem escrita à mão durante uma cena na escola. O recado em questão era bem objetivo e dizia: “LFC > MUFC”. O roteiro não previa qualquer alusão à histórica rivalidade entre Liverpool e Manchester United, mas Cooper o fez naturalmente.
“Sabe a mesa do episódio três? Phil (diretor) me deu um lápis para desenharmos ou escrevermos algo. Eu escrevi que o ‘Liverpool é maior que o Manchester United’. Phil deixou o papel lá”, contou.
Raízes entre Liverpool e atuação
Natural de Warrington, cidade localizada entre Liverpool e Manchester, Owen cresceu imerso no universo do futebol inglês. Ele até chegou a atuar nas categorias de base do modesto Warrington Rylands FC, mas abandonou os gramados há três anos para seguir carreira como ator.
A transição de esporte para as telas o levou rapidamente à notoriedade: sua estreia profissional na TV ocorreu justamente com o papel de Jamie Miller em Adolescência. A série, aliás, colecionou prêmios na cerimônia do Emmy.
O abandono à carreira no futebol não influenciou em nada no vínculo com os Reds, que segue intacto. Prova disso, é que ele deu um jeitinho de inserir o clube de coração na celebração pelo feito inédito como ator. Isso porque o jovem escolheu a trilha emblemática de “You’ll Never Walk Alone” para compor os stories da conquista.
Emmy e carreira promissora
A série Adolescência estreou em março de 2025 na Netflix e rapidamente se tornou um fenômeno de audiência. Para quem não acompanhou, a trama gira em torno de Jamie, personagem de Owen, um adolescente de 13 anos acusado de um crime violento.
Uma atuação tão intensa e carregada de emoção que lhe rendeu o prêmio na 77ª edição do Emmy logo em seu primeiro trabalho. Tornando-se, inclusive, recordista e consolidade na dramaturgia internacional.
Além de Adolescência, Cooper já tem um novo projeto confirmado. Isso porque ele interpretará a versão jovem de Heathcliff na adaptação televisiva de ‘O Morro dos Ventos Uivantes’, a partir de 2026. Ele dividirá protagonismo com o ator Jacob Elordi, que viverá a fase adulta do personagem.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.