Fanático pelo Liverpool, vencedor do Emmy revela provocação ao United em série ‘Adolescência’

Owen Cooper celebrou o feito de ter se tornado o ator mais jovem da história a conquistar o prêmio com a música emblemática dos Reds / Crédito: Jogada 10

Em entrevista recente, Owen Cooper, ator de 15 anos premiado por Adolescência, revelou que inseriu de forma discreta uma provocação ao Manchester United em cena da série. O detalhe, imperceptível à primeira vista, foi descoberto após o britânico — torcedor fanático do Liverpool — confirmar a referência feita no terceiro episódio da produção da Netflix. O nome de Cooper está em alta desde a cerimônia de premiação do Emmy 2025, que o honrou como ator mais jovem a vencer o troféu na categoria “Melhor Ator Coadjuvante em Minissérie, Antologia ou Filme para TV”. Paralelamente, a paixão pelos Reds vem ganhando cada vez mais evidência.

A provocação ocorre em uma mensagem escrita à mão durante uma cena na escola. O recado em questão era bem objetivo e dizia: “LFC > MUFC”. O roteiro não previa qualquer alusão à histórica rivalidade entre Liverpool e Manchester United, mas Cooper o fez naturalmente. “Sabe a mesa do episódio três? Phil (diretor) me deu um lápis para desenharmos ou escrevermos algo. Eu escrevi que o ‘Liverpool é maior que o Manchester United’. Phil deixou o papel lá”, contou. Raízes entre Liverpool e atuação Natural de Warrington, cidade localizada entre Liverpool e Manchester, Owen cresceu imerso no universo do futebol inglês. Ele até chegou a atuar nas categorias de base do modesto Warrington Rylands FC, mas abandonou os gramados há três anos para seguir carreira como ator. A transição de esporte para as telas o levou rapidamente à notoriedade: sua estreia profissional na TV ocorreu justamente com o papel de Jamie Miller em Adolescência. A série, aliás, colecionou prêmios na cerimônia do Emmy.

O abandono à carreira no futebol não influenciou em nada no vínculo com os Reds, que segue intacto. Prova disso, é que ele deu um jeitinho de inserir o clube de coração na celebração pelo feito inédito como ator. Isso porque o jovem escolheu a trilha emblemática de “You’ll Never Walk Alone” para compor os stories da conquista. Emmy e carreira promissora A série Adolescência estreou em março de 2025 na Netflix e rapidamente se tornou um fenômeno de audiência. Para quem não acompanhou, a trama gira em torno de Jamie, personagem de Owen, um adolescente de 13 anos acusado de um crime violento. Uma atuação tão intensa e carregada de emoção que lhe rendeu o prêmio na 77ª edição do Emmy logo em seu primeiro trabalho. Tornando-se, inclusive, recordista e consolidade na dramaturgia internacional.