Em busca da liderança, Cruzeiro se prepara para enfrentar Bragantino pelo Brasileirão

Leonardo Jardim terá dois desfalques para a partida, mas vai contar com o retorno de Lucas Silva no meio de campo

Dessa forma, o técnico Leonardo Jardim contou com quase toda a equipe em atividade realizada na Toca da Raposa. Quem ficou de fora foi o lateral-direito Fagner, que segue em recuperação de uma fratura na fíbula da perna direita. Aliás, ele ainda não tem previsão de voltar a jogar.

O Cruzeiro começou nesta quarta-feira (17) a sua preparação para o confronto contra o Bragantino. As equipes se enfrentam no próximo domingo (21), às 20h30, no Mineirão, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro.

No entanto, o treinador terá pelo menos mais um desfalque certo para a partida. O meia Eduardo vai cumprir o último jogo da suspensão que recebeu do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) por conta da expulsão contra o Vitória. A partida aconteceu no primeiro turno e ele recebeu uma punição por uma falta em Jamerson.

Por outro lado, Leonardo Jardim vai contar com o retorno de Lucas Silva, que foi desfalque na última partida, contra o Bahia. Após cumprir suspensão, ele fica à disposição do treinador.

Dessa forma, o elenco do Cruzeiro volta a treinar nesta quinta-feira (18), às 10h (de Brasília). Assim, até o confronto, o técnico terá mais três dias de preparação.

Com o apoio da torcida, o Cruzeiro segue em busca da liderança da competição. Em segundo lugar na tabela com 47 pontos, precisa vencer o Bragantino para continuar na cola do Flamengo, atual líder do Brasileirão, e não ser ultrapassado pelo Palmeiras, que está em terceiro, com 46 pontos. Vale ressaltar, portanto, que o Massa Bruta não vive bom momento, mas está na oitava posição, com 31 pontos.