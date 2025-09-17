Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dorival iguala Ramón Díaz em jogos pelo Corinthians em 2025. Veja os números

Técnico apresenta desempenho inferior, mas reorganizou a defesa e colocou o Timão na briga por objetivos importantes
A vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense, no sábado passado (13), no Maracanã, não significou apenas três pontos para o Corinthians no Brasileirão. O resultado também marcou o 26º jogo de Dorival Júnior à frente do time nesta temporada, número que o coloca no mesmo patamar de partidas disputadas sob o comando de Ramón Díaz em 2025.

O balanço, no entanto, mostra cenários distintos. Com Dorival, o Corinthians acumula 12 vitórias, oito empates e seis derrotas, um aproveitamento de 56,4%. Foram 28 gols marcados e apenas 20 sofridos. Já sob a direção do argentino, os 26 jogos registraram 14 triunfos, sete igualdades e cinco reveses. Um rendimento de 65,3%, com 37 gols anotados e 28 sofridos.

Apesar da vantagem estatística de Ramón, o peso dos adversários enfrentados é diferente. Afinal, das 26 partidas comandadas por ele, 16 foram pelo Campeonato Paulista, tradicionalmente considerado de menor nível técnico em comparação ao Brasileirão, à Sul-Americana e à Copa do Brasil, competições em que Dorival concentrou maior parte da sua trajetória até agora.

Dorival dá sinais de evolução

Os números atuais podem não impressionar, mas a equipe tem mostrado crescimento sob o comando do treinador. O Timão soma três partidas de invencibilidade no Brasileirão, ocupa posição intermediária na tabela e já não sofre com o risco imediato de rebaixamento. O próximo passo é tentar encostar no grupo que briga por uma vaga na Libertadores de 2026.

Além disso, Dorival construiu uma campanha irretocável na Copa do Brasil. O Corinthians eliminou Novorizontino, Palmeiras e Athletico-PR sem levar gols, garantindo vaga nas semifinais contra o Cruzeiro.

A consistência defensiva e a recuperação da confiança coletiva estão sendo apontadas internamente como sinais de que o trabalho começa a amadurecer, ainda que os números frios mantenham Ramón Díaz em vantagem.

