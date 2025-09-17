Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Del Valle x Once Caldas, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Del Valle x Once Caldas, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Embate entre equatorianos e colombianos é válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Independiente Del Valle e Once Caldas se enfrentam, nesta quarta-feira (17), às 21h30 (horário de Brasília), em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Equatorianos e colombianos se encontram em uma altitude de 2.850 metros de altitude.

A Voz do Esporte estará 100% atenta às emoções deste jogão. Transmissão, ao vivo, a partir de 20h. Diego Mazur narra. Thiago Hugolini comenta. André Bachá reporta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar