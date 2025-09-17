Dayro Moreno desequilibra e Once Caldas vence Del Valle na Sul-Americana

Com ligeiramente mais posse de bola, os equatorianos tinham dificuldade para exercer o fator casa e trazer reais problemas ao gol defendido pelo arqueiro James Aguirre.

O Once Caldas saiu em grande vantagem contra o Independiente del Valle nas quartas de final da Sul-Americana. Atuando na condição de visitante, no Equador, os colombianos fizeram 2 a 0 em grande noite de seu artilheiro, o experiente Dayro Moreno. Com isso, podem até perder por um gol de diferença, em Manizales, que estão assegurados na semifinal da competição continental para enfrentar Atlético-MG ou Bolívar.

Por outro lado, o Once Caldas, além de fechar bem os espaços na retaguarda, fazia bem a pressão na saída de bola adversária e se valeu da qualidade do centroavante Dayro Moreno para abrir a contagem. Após cruzamento de Juan Cuesta, o centroavante de 40 anos de idade acertou um potente chute de primeira para superar o goleiro Villar.

Cenário (ainda mais) adverso

Além de não fazer uma partida tecnicamente inspirada, o Del Valle se viu com uma dificuldade adicional por conta da expulsão do zagueiro Gabriel Carabajal. O defensor de passagens por Santos e Vasco acertou o rosto do lateral-esquerdo Jáider Riquett, após disputa pelo alto, o árbitro Piero Maza interpretou como lance para cartão vermelho direto.

Baila, Moreno!

Quatro minutos. Foi isso que o time visitante precisou para acionar novamente o seu goleador e ver Dayro Moreno, novamente, corresponder. Após excelente passe de Mateo García, nas costas da zaga do Del Valle, o artilheiro isolado da Sul-Americana bateu por baixo de Villar, cruzado, e chegou ao décimo tento no torneio continental.

Vantagem assegurada

Com dois tentos na dianteira e um homem a mais, o Once Caldas passou a se garantir no sólido sistema defensivo. Assim, mesmo com os anfitriões tentando uma pressão derradeira, com direito a corte em cima da linha, o marcador não mais se alterou até o apito final de Piero Maza.