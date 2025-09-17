Davide vê problema de mentalidade no Botafogo após empate doloroso: “Não sabemos reagir”

O treinador Davide Ancelotti não teve muitas palavras para descrever o resultado. O italiano disse que ainda vai ver o segundo tempo com calma para entender o que aconteceu com o time, mas afirmou que a equipe desapareceu depois do intervalo.

O Botafogo reviveu seus piores pesadelos recentes na noite desta quarta-feira (17). No Nilton Santos, o Alvinegro saiu vencendo o Mirassol por 3 a 0 na primeira etapa. Porém, teve um segundo tempo irreconhecível e permitiu o empate dos paulistas em 3 a 3 .

“Não tem muita explicação agora. Precisamos de tempo para analisar o que aconteceu na segunda etapa. Mas a análise é muito fácil. Tivemos uma primeira etapa muito boa, onde jogamos o nosso melhor futebol e uma segunda etapa onde desaparecemos”, pontuou.

Para o treinador, a equipe ainda vive um problema de reação quando encara adversidades. Ancelotti recordou que o Alvinegro não conseguiu se comportar ao sofrer o primeiro gol no primeiro lance da segunda etapa e comentou sobre outras partidas.

“É verdade que oscilamos, por uma questão de mentalidade, porque nas adversidades não sabemos reagir bem. Hoje não tivemos uma reação boa na primeira adversidade. No último jogo contra o São Paulo, a gente jogou muito mal. Temos que melhorar isso, já que temos apenas uma competição, uma continuidade de jogos. Seguramente, precisamos ter a imagem da primeira etapa, procurar manter esse nível de jogo por mais tempo e saber ler dentro do jogo quando é momento de saber defender bem”, ressaltou.

Pressão da torcida

Pela primeira vez na carreira, Davide Ancelotti teve que lidar com a pressão da torcida na saída de jogo. O treinador acredita que isso é normal do seu trabalho e comparou o momento que vive no Botafogo com situações enfrentadas com o seu pai no futebol europeu.