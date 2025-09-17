Cuello sofre lesão, deixa o campo chorando e preocupa Atlético

O Atlético pode ter um grande problema para a sequência da temporada. Afinal, o atacante Cuello sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo no primeiro tempo do jogo contra o Bolívar, da Bolívia, nesta quarta-feira (17), fora de casa. O jogador recebeu atendimento médico no campo e, depois, foi para o vestiário com ajuda, inclusive de Hulk.

O lance aconteceu por volta dos 32 minutos. Cuello levou a pior em uma disputa de bola na lateral com Sagredo, prendeu o pé no chão e sofreu uma torção no tornozelo esquerdo. Assim, o jogador precisou de atendimento médico, e o jogo ficou paralisado por cerca de três minutos. Ele deixou o campo chorando. Caio Paulista entrou no lugar.