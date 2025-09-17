Corinthians vence Juventude e avança para as quartas da Copa do Brasil Feminina

Mal comemorou o sétimo título brasileiro feminino no último domingo (14), o Corinthians já pensa no próximo. O time está classificado para as quartas de final da Copa do Brasil Feminina. As Brabas venceram o Juventude por 3 a 0, em jogo único disputado no Parque São Jorge, em São Paulo. A partida, que ocorreu na noite desta quarta-feira (17), teve gols de Vic Albuquerque, Ariel Godoi e Robledo. O time paulista, portanto, segue vivo na busca por mais um título na temporada.

O jogo

O Corinthians, de fato, dominou completamente a partida do início ao fim. A equipe da casa se impôs e não deu chances para o time do Juventude. O placar foi aberto ainda no primeiro tempo, com um gol da artilheira Vic Albuquerque. A vantagem deu a tranquilidade necessária para o time controlar o jogo e buscar a ampliação do marcador na segunda etapa.