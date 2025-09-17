Corinthians abre treino à imprensa, e Dorival cobra intensidade dos jogadores

Timão segue sua preparação para o duelo contra o Sport, na Ilha do Retiro, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro / Crédito: Jogada 10

O Corinthians abriu as portas do CT Joaquim Grava para a imprensa durante pouco mais de uma hora nesta quarta-feira (17/9), permitindo que jornalistas acompanhassem de perto parte do trabalho comandado por Dorival Júnior. O treinador promoveu duas atividades em campo reduzido, com foco em contra-ataques e rapidez na execução das jogadas. Logo na primeira etapa, o grupo treinou situações de superioridade numérica: inicialmente dois atacantes contra um defensor e, em seguida, quatro contra três.

A todo instante, Dorival e seus auxiliares exigiam velocidade, movimentação sem bola e decisões rápidas. Após uma sequência de erros de passe, o comandante interrompeu a atividade e reuniu o elenco no gramado. “Pessoal, o nosso objetivo é criar superioridade numérica. Vocês estão carregando demais a bola e estão dando condições de igualdade. Tem que passar a bola e atacar o corredor. Tem que ser rápido para aproveitar a vantagem”, alertou o treinador. Durante a pausa entre os exercícios, o lateral Fabrizio Angileri precisou retirar as chuteiras para refazer o curativo em um dos pés. O argentino chegou a mancar, mas voltou logo em seguida sem restrições aparentes, concluindo normalmente a movimentação. Na segunda parte da atividade, Dorival organizou duas equipes mesclando titulares e reservas. O objetivo ofensivo era acelerar a conclusão das jogadas, enquanto os defensores precisavam resistir à pressão na saída de bola.