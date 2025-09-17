Com escassez de gols, Vegetti é questionado no Vasco e tem titularidade ameaçada

Capitão do time é o artilheiro do futebol brasileiro com 24 gols, mas vive entrou em má fase após a Copa do Mundo de Clubes

Vegetti marcou cinco gols nos últimos 15 jogos, período que coincide com a retomada dos jogos após a Copa de Mundo de Clubes. A média de uma bola na rede a cada três partidas não é ruim. No entanto, o questionamento por parte dos torcedores é de que o camisa 99 tem atrapalhado as jogadas do time devido a falta de refino técnico e velocidade.

O Vasco tem o artilheiro do Brasil em 2025. Seu goleador marcou 24 gols em 46 partidas, média de uma bola na rede a cada duas partidas. Os números sugerem que esse jogador é titular absoluto e dono de um prestígio inabalável. No entanto, não é o caso de Vegetti, que vive a pior fase desde que chegou ao Cruz-Maltino.

De fato faltam essas qualidades ao Vegetti, porém isso não era um problema para o atacante. Inclusive, no início do trabalho do técnico Fernando Diniz, o camisa 99, além de não atrapalhar, teve grande destaque, com quatro gols – todos de bola rolando e nenhum de cabeça – em sete partidas.

Esse recorte mantém a moral de Vegetti elevada com o técnico Fernando Diniz. O atacante é o capitão do Vasco e uma das lideranças técnicas do time. Os números provam que ninguém no Brasil sabe fazer mais gols do que ele. O entendimento é de que o camisa 99 passa por uma fase ruim, mas que pode dar a volta por cima.

Barrado contra o Flamengo?

Apesar da confiança em Vegetti, a titularidade do centroavante está ameaçada e contra o Flamengo o jogador pode ser barrado. Se isso acontecer, não será novidade, tendo em vista que Diniz já tinha deixado o camisa 99 no banco, no jogo contra o Corinthians, no qual o Vasco acabou derrotado por 3 a 2, em São Januário.