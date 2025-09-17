Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clima de pressão no Internacional faz Roger Machado estudar mudança tática

Clima de pressão no Internacional faz Roger Machado estudar mudança tática

Comissão técnica do Colorado analisa adotar uma formação com três zagueiros pela necessidade em dar uma resposta e se manter no cargo
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Roger Machado sofre com a pressão pelos consecutivos resultados e atuações ruins do Internacional. Por isso, uma das soluções será surpreender o Grêmio no clássico. Até porque o Colorado precisa reagir de forma imediata já nesse Gre-Nal para o técnico ganhar uma sobrevida no cargo nas próximas rodadas. Após a atividade no CT Parque Gigante, nesta quarta-feira (17), o comandante terá mais três treinamentos durante a preparação para o clássico.

Um retorno certo é do lateral-esquerdo Bernabei, que cumpriu suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo contra o Palmeiras. O centroavante Borré segue como dúvida, pois continua em recuperação de um desconforto muscular.

A principal indefinição para escalar o time é exatamente no comando de ataque. Ricardo Mathias, que passou a ganhar minutos nas últimas rodadas, já convive com um jejum de seis jogos sem marcar. Por isso, uma ala da torcida defende que Borré precisa ser o titular. No caso, pela importância do clássico para os dois lados e sua experiência, inclusive em Gre-Nais. Além disso, por ser um atleta que gera altos custos ao clube.

Outras possíveis alternativas são o zagueiro Mercado e o meio-campista Bruno Tabata, que foram opções no banco contra o Alviverde. Os dois são candidatos à titularidade no Gre-Nal, especialmente o argentino.

Formação com três zagueiros vira possibilidade no Internacional

Pela necessidade em reagir imediatamente no Campeonato Brasileiro, o treinador estuda modificar a forma como o Inter vem atuando. Assim, uma das possibilidades é modificar o esquema tático e adotar uma formação com três zagueiros, mas especificamente um 5-3-2. Dessa forma, o trio de defensores seria composto por Mercado, Juninho e Vitão.

Neste cenário, um atleta do setor ofensivo perderia a condição de titular e o principal candidato seria o atacante Vitinho. Ele até foi titular contra o Verdão, mas foi substituído durante o duelo. Com isso, se torna uma possibilidade de mudança, que Roger analisará nos próximos dias pela pressão em dar uma resposta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar