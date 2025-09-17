Bruno Lage faz exigências ao deixar o Benfica e abrir caminho para Mourinho

Bruno Lage faz exigências ao deixar o Benfica e abrir caminho para MourinhoNegociação envolve pagamento de prêmios, salário de setembro e compensação integral para a comissão técnica
O Benfica vive momentos de apreensão após a demissão de Bruno Lage. De acordo com informações da imprensa portuguesa, o técnico ainda enfrenta uma longa negociação para definir os termos da rescisão contratual, especialmente em relação às questões financeiras. A diretoria, inclusive, já mira José Mourinho como principal candidato para assumir o comando da equipe.
Lage, que tinha contrato até junho de 2026, já afirmou que abrirá mão da indenização pela quebra do vínculo. Ainda assim, ele exige o pagamento imediato de dois valores: os prêmios a que tem direito — apenas o bônus pela classificação para a fase de grupos da Liga dos Campeões — e o salário de setembro.
Outro ponto de impasse envolve a comissão técnica. Os auxiliares desejam receber integralmente os salários previstos até 2026, além dos prêmios acumulados durante a passagem pelo clube. Essa condição é considerada fundamental para que o acordo seja fechado.
Na segunda passagem pelo Benfica, Bruno Lage somou 66 partidas oficiais e conquistou a Taça da Liga 2024/25 e a Supertaça 2025. A saída foi acertada após a derrota por 3 a 2 para o Qarabag, do Azerbaijão, na estreia da fase de grupos da Liga dos Campeões.
Otamendi manda recado indireto
Enquanto a diretoria busca um novo comandante, o elenco já foca no próximo compromisso. O zagueiro argentino Nicolás Otamendi, capitão da equipe, publicou uma mensagem de motivação no Instagram. Muitos, porém, viram o texto como uma indireta para Bruno Lage.
“Muita temporada pela frente, muitos objetivos. Os fracos não tentam. Hoje é hora de trabalhar melhor e continuar a tentar (…) Sábado temos a oportunidade de fazê-lo juntos, como equipe. O nosso momento vai chegar em breve”, escreveu.
O Benfica enfrenta o AVS neste sábado (20), às 14h (de Brasíia), pela sexta rodada do Campeonato Português.
