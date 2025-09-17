Botafogo tem noite traumática e fica no empate com o Mirassol

Botafogo tem noite traumática e fica no empate com o MirassolFogão abriu 3 a 0 no primeiro tempo, mas voltou mal depois do intervalo e permitiu o empate do Leão, aumentando a pressão no time
O Botafogo viveu uma noite para se esquecer nesta quarta-feira (17), no Nilton Santos. Em jogo atrasado da 12ª rodada do Brasileirão, o Fogão saiu vencendo por 3 a 0 na primeira etapa, mas o Alvinegro derreteu na segunda etapa e permitiu o empate do Mirassol em 3 a 3.
Com o resultado, o Leão alcançou o quinto jogo sem perder e se mantém no G4, com 39 pontos, na quarta colocação. Já o Botafogo aumenta a pressão na temporada e fica na quinta colocação, com 36 pontos.
Na próxima rodada, o Botafogo volta a jogar no Nilton Santos, contra o Atlético, no próximo sábado (20). No dia seguinte, o Mirassol tenta manter a série invicta contra o Juventude, no Maião.
Botafogo começa com tudo!
O Botafogo começou o jogo tentando pressionar no ataque. Depois de duas chegadas sem levar muito perigo, o Mirassol teve a melhor chance, em chute de fora da área que obrigou Léo Linck a fazer grande defesa. Na sequência, o Alvinegro abriu o placar. Santi Rodriguez carregou pelo meio e tocou para Savarino, que recebeu na área e bateu forte rasteiro para marcar.
Na frente do marcador, o Botafogo seguiu em cima, melhor em campo e criando oportunidades. Vitinho cruzou rasteiro na área e Savarino chutou, a bola explodiu na defesa e sobrou para Alex Telles, que bateu cruzado e Chris Ramos colocou o pé para fazer o segundo. O espanhol quase marcou mais um, ao cabecear depois de cruzamento e parar em defesa de Walter.
O Mirassol teve uma boa chance para descontar. Cristian Renato fez boa jogada, deu uma caneta em Barboza e chutou para a defesa de Léo Linck. No contra-ataque, a bola chegou em Chris Ramos, que parou mais uma vez em Walter. No rebote, Montoro aproveitou para marcar o terceiro.
Mirassol reage no intervalo e busca o empate
O Mirassol voltou melhor no segundo tempo e logo descontou. Chico da Costa, que tinha acabado de entrar, invadiu pela esquerda, tabelou com Negueba e chutou cruzado para marcar. Os paulistas seguiram em cima e anotaram mais um. Chico fez o pivô para Negueba, que tentou o passe na área. A bola desviou em Marlon Freitas e sobrou para Jemmes, que chutou no ângulo para fazer o segundo.
Se já não bastasse a reação depois do intervalo, o Leão foi buscar o empate. Alesson cruzou na área, a marcação falhou e Lucas Ramon cabeceou para deixar tudo igual no Nilton Santos. Pressionado, o Botafogo teve que ir para cima para tentar retomar. Entretanto, o Alvinegro só teve uma oportunidade quase vinte minutos depois, em cabeçada de Chris Ramos por cima do gol.
A situação quase piorou para os donos da casa nos minutos finais. Cuiabano fez falta em João Victor dentro da área em cobrança de falta, mas a arbitragem anotou um impedimento na jogada. O Botafogo até ensaiou uma pressão nos últimos minutos, mas não conseguiu levar perigo e o apito final veio com a presença de vaias no Nilton Santos.
BOTAFOGO 3 x 3 MIRASSOL
12ª rodada do Campeonato Brasileiro
Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)
Público total: 6.724 torcedores
Data e hora: 17/9/2025 (quarta-feira), às 19h30 (de Brasília)
Gols: Savarino, 11’/1ºT (1-0); Chris Ramos, 31’/1ºT (2-0); Montoro, 40’/1ºT (3-0); Chico da Costa, 1’/2ºT (3-1); Jemmes, 13’/2ºT (3-2); Lucas Ramon, 15’/2ºT (3-3)
BOTAFOGO: Léo Linck, Vitinho, Alexander Barboza, Kaio Pantaleão e Alex Telles (Cuiabano, 17’/2ºT); Marlon Freitas, Danilo (Newton, intervalo), Montoro (Jeffinho, 32’/2ºT) e Savarino (Matheus Martins, 45’/2ºT); Chris Ramos e Santíago Rodriguez (Mastrianni, 45’/2ºT). Técnico: Davide Ancelotti.
MIRASSOL: Walter; Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (Yago Felipe, 40’/2ºT), Danielzinho, José Aldo (Shaylon, 30’/2ºT) e Negueba (Édson Carioca, 22’/2ºT); Cristian Renato (Chico da Costa, intervalo) e Alesson (Carlos Eduardo, 22’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.
Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
Auxiliares: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA) e Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Cartões Amarelos: Danilo, Santíago Rodriguez, Alexander Barboza e Matheus Martins (BFR); João Victor (MFC)