Botafogo anuncia novo gerente técnico e metodológico das categorias de base

“Chegar a um clube do tamanho do Botafogo é sempre uma alegria muito grande e, por outro lado, uma responsabilidade também. Gosto sempre de reforçar que, quando a gente chega a um clube como o Botafogo, não temos a pretensão de começar do zero. Pelo contrário, nós vamos dar continuidade a um trabalho muito bem feito, que já vem sendo realizado pela gestão do Léo Coelho e do Chipp, vamos dar continuidade ao trabalho. É uma felicidade enorme chegar ao Botafogo e, ao mesmo tempo, existe essa responsabilidade que a gente tem de dar sequência aos processos que já estão instaurados aqui”, disse.

O Botafogo anunciou, nesta terça-feira (16), Próspero Paoli como novo Gerente Técnico/Metodológico das categorias de base. Com 35 anos de experiência no futebol nas áreas técnicas, metodológicas e de gestão administrativa, o profissional tem passagens importantes na carreira. A começar pela FIFA, Conmebol, CBF, CBF Academy, Athletico-PR, Corinthians, Cruzeiro e Vasco.

“Mas, evidentemente, com a nossa experiência, com esse acúmulo de vivências ao longo de todos esses anos, também oferecemos nossa contribuição no dia a dia. Nós somos, na verdade, facilitadores do processo. Nós não somos o processo. A verdade é que o centro de tudo são os atletas e as comissões técnicas. Elas estão no dia a dia diretamente com eles. E nós somos aqueles que facilitam o trabalho das comissões, para que elas possam levar isso aos atletas e, assim, formar, desenvolver e potencializar esses jogadores da melhor forma possível”, completou.

Formação e busca por potencializar categorias de base

Próspero é formado em Educação Física com especialização em Desporto Escolar, mestrado em Treinamento Esportivo e doutorado em Educação Física e Cultura. Estava à frente dos Cursos de Qualificação de Treinadores da CBF Academy, além da realização de palestras em cursos, congressos, seminários, fóruns e seminários.

“O Departamento de Futebol de Base acredita muito na chegada de um profissional do gabarito do Próspero, substituindo o Rodrigo Chipp. Um profissional também de alto nível, e nós temos certeza que o Próspero tem experiência comprovada ao longo dos anos trabalhando e sendo um estudioso do processo de formação e desenvolvimento de atletas. Agora com a camisa do Botafogo vai nos ajudar a potencializar a formação e desenvolvimento técnico e metodológico nas categorias de base do clube” concluiu o diretor de Futebol de Base, Augusto Oliveira.