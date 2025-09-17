Bolívar x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Equipes se enfrentam em La Paz, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana

Nesta quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), Bolívar e Atlético Mineiro se enfrentam, em La Paz, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O Bolívar vem de uma sequência invicta de oito jogos. Por outro lado, o Galo busca uma recuperação na temporada, já que vem de sete jogos sem vencer.

A Voz do Esporte já está de prontidão para narrar o cotejo, ao vivo, a partir de 17h30. O time de craques da transmissão esportiva já está escalado. A formação de ataque contempla um trio infernal: Christopher Henrique (locução), Deyvid Xavier (comentários) e Raphael Almeida (comentários).