Bayern vence Chelsea na estreia na Champions com dois de Harry Kane

Atacante chega a 42 gols no torneio e se torna o maior artilheiro da Inglaterra na competição; bávaros mantêm início perfeito na temporada

O Bayern deixou seu cartão de visitas em sua estreia na Champions 2025/26. Nesta quarta-feira (17), o clube de Munique venceu o Chelsea por 3 a 1, na Allianz Arena, em partida válida pela primeira rodada da fase de liga da maior competição de clubes do futebol europeu. O zagueiro Chalobah (contra) abriu o placar para os donos da casa, enquanto o artilheiro Harry Kane, com dois gols marcados, foi o grande destaque da vitória na Alemanha. Pelo lado dos ingleses, Cole Palmer descontou com um bonito gol após tabela com Malo Gusto.

O brasileiro João Pedro foi titular no ataque do Chelsea, mas teve uma atuação sem grande destaque. Por outro lado, Estêvão fez sua estreia na Champions somente aos 35 minutos do segundo tempo e não teve muitas oportunidades para evitar a derrota.

Dessa maneira, o Bayern de Munique confirmou o início de temporada avassalador sob o comando do técnico Vincent Kompany. Com o resultado, o time chegou à sexta vitória consecutiva em 2025/26. Antes, os bávaros conquistaram a Supercopa da Alemanha, avançaram à segunda rodada da Copa da Alemanha e lideram a Bundesliga com nove pontos em três rodadas.

A última vez que o Bayern perdeu em uma estreia de Champions foi em 2002, quando acabou sendo derrotado pelo Deportivo La Coruña, da Espanha.

Além disso, com os dois gols marcados nesta quarta-feira, Harry Kane se tornou o maior artilheiro inglês da história da Champions com 42 gols.