Atlético suspende da Arena MRV torcedor que invadiu gramado para selfie com Neymar

Caso aconteceu no empate da Raposa por 1 a 1 contra o Santos, pela 23° rodada do Campeonato Brasileiro
O torcedor do Atlético Mineiro que invadiu o gramado da Arena MRV no último domingo (14), na partida contra o Santos, para tirar uma foto com Neymar, foi suspenso pelo Galo de frequentar o estádio.

Assim, a suspensão será de 365 dias. Ele é menor de idade, mas tem mais de 16 anos, e por isso foi responsabilizado pelo ato. A punição, portanto, faz parte das medidas administrativas da casa do Galo.

O torcedor invadiu o gramado logo após Neymar deixar o campo, no segundo tempo da partida. Assim, ele foi em direção ao banco de reservas e conseguiu uma selfie com o camisa 10 do Peixe. Logo após, ele é retirado por dois seguranças, mas sai comemorando que conseguiu um registro com o jogador.

Infrações na Arena MRV

O Atlético Mineiro informou nesta quarta-feira (17), em evento realizado na Arena MRV, o “Por dentro do Galo”, edição com foco no departamento jurídico e suas ações no clube, os números gerais de notificações feitas na Arena MRV desde a inauguração, há pouco mais de um ano, em agosto de 2023.

Ao todo, 78 infrações aconteceram no estádio. As sanções ficaram mais duras após a final da Copa do Brasil, contra o Flamengo, no ano passado. Na época, houve uma briga generalizada e invasão do gramado. Aliás, um fotógrafo chegou a ficar ferido com arremesso de bombas no campo.

