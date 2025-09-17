Atlético faz 2 a 0, mas cede empate ao Bolívar na altitude de La Paz

Atlético faz 2 a 0, mas cede empate ao Bolívar na altitude de La PazGalo chegou a ficar com um a mais e viu time boliviano perder um pênalti, mas decidirá a vaga em casa
O Atlético sobreviveu na altitude de mais de 3,600 metros de La Paz e decidirá a vaga na semifinal em casa. Afinal, o Galo empatou com o Bolívar por 2 a 2, nesta quarta-feira (17), pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. O time mineiro chegou a abrir 2 a 0 e ficou com um a mais, mas cedeu o empate, mesmo com os bolivianos perdendo um pênalti. Alexsander e Victor Hugo marcaram para os atleticanos, enquanto Robson Matheus e Dorny Romero fizeram para os donos da casa.
Com o empate, o Atlético jogará por uma vitória na próxima quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), na Arena MRV, para avançar à semifinal da Sul-Americana. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis. Antes, o Galo visita o Botafogo, no sábado (20), às 18h30, no Nilton Santos, pela 24ª rodada do Brasileirão.
Atlético surpreende nos acréscimos e constrói vantagem
Jogando na altitude de mais de 3,600 metros, o Atlético tentou sobreviver desde o início. A missão era resistir e trazer o melhor resultado possível para o Brasil. Assim, o Bolívar começou pressionando e explorando os chutes de longe. Contudo, Everson fez grandes defesas, como em um chute de Martín Cauteruccio, que recebeu dentro da área, girou sobre a marcação e chutou cruzado, e outro de Robson Matheus.
Depois da pressão inicial, o Bolívar perdeu fôlego. Assim, o Atlético conseguiu administrar um pouco mais. Porém, aos 32 minutos, perdeu Cuello, que sofreu uma grave lesão no tornozelo esquerdo. Mas o Galo não se abalou. Nos acréscimos, encaixou um contra-ataque e abriu o placar com Alexsander, que recebeu passe de Gustavo Scarpa. Depois, aos 51, Victor Hugo, de cabeça, ampliou.
Bolívar tem um expulso, perde pênalti, mas arranca empate
A vantagem de dois gols deixou o Atlético confortável, mas não durou muito. Afinal, o Bolívar voltou pressionando e diminuiu logo no início. Já no terceiro giro do relógio, Robson Matheus subiu sozinho na segunda trave, nas costas de Guilherme Arana, e descontou. Contudo, aos 11, o jogo ganhou um novo panorama. O zagueiro Ignacio Gariglio foi expulso após dura entrada em Caio Paulista.
Mesmo com um a menos, o Bolívar buscou o empate. Enquanto o Atlético, por um lado, sentia o desgaste com o efeito da altitude, o time boliviano tentava aproveitar a situação. Assim, teve a chance de empatar o jogo aos 24 minutos, quando o árbitro marcou pênalti de Lyanco, que desviou a bola com o braço. Contudo, Martín Cauternuccio não aproveitou e carimbou o travessão.
Após perder o pênalti, o Bolívar desanimou. O Atlético, portanto, conteve a pressão e administrava o resultado. Até que, aos 40 minutos, o árbitro marcou outro pênalti para os donos da casa após novo desvio no braço, desta vez de Igor Gomes. Assim, Dorny Romero assumiu a responsabilidade e, diferentemente de Cauternuccio, deslocou Everson e empatou o jogo.
BOLÍVAR 2 X 2 ATLÉTICO
Copa Sul-Americana – Jogo de ida das quartas de final
Data: 17/09/2025
Local: Hernando Siles, La Paz
BOLÍVAR: Lampe; Jesús Sagredo (Damián Batallini, 32’/2ºT), Ignacio Gariglio, Miguel Torrén e José Sagredo; Robson Matheus, Leonel Justiniano, Daniel Cataño (Santiago Echeverría, 42’/2ºT) e Jhon Velásquez (Dorny Romero, 16’/2ºT); Martín Cauteruccio e Carlos Melgar (Luis Paz, 16’/2ºT). Técnico: Flávio Robatto
ATLÉTICO: Everson; Natanael (Fausto Vera, 31’/2ºT), Lyanco, Júnior Alonso, Victor Hugo e Guilherme Arana; Alan Franco, Alexsander (Igor Gomes, 15’/2ºT) e Gustavo Scarpa (Hulk, 15’/2ºT); Rony (Reinier, 31’/2ºT) e Cuello (Caio Paulista, 36’/1ºT). Técnico: Jorge Sampaoli
Árbitro: Kevin Ortega (PER)
Assistentes: Michael Orué (PER) e Jesús Sánchez (PER)
VAR: Joel Alarcón (PER)
Gols: Alexsander, 45’/1ºT (0-1); Victor Hugo, 51’/1ºT (0-2); Robson Matheus, 3’/2ºT (1-2); Dorny Romero, 41’/2ºT (2-2)
Cartões amarelos: Natanael, Junior Alonso, Alan Franco e Gustavo Scarpa (CAM)
Cartão vermelho: Ignacio Gariglio (BOL)
