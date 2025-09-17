Alexander-Arnold se lesiona e desfalca o Real Madrid por até dois meses

Lateral-direito contunde o bíceps femoral da perna esquerda na vitória por 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha, pela Champions League / Crédito: Jogada 10

Um dos principais reforços do Real Madrid na última janela, o lateral-direito Alexander-Arnold desfalcará o Real Madrid de seis a oito semanas, de acordo com informações do jornal espanhol “Marca”. Afinal, o atleta, de 26 anos, sofreu uma lesão no bíceps femoral da perna esquerda na vitória por 2 a 1 sobre o Olympique de Marselha, na terça-feira (16), pela Champions League. “Voltarei o mais brevemente possível, mais forte do que antes. Os vejo em breve, madridistas”, postou o jogador, em seu story no Instagram.