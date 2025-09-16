Vasco pode ter mudanças em todos os setores para enfrentar o Flamengo

Fernando Diniz terá desfalques na defesa, ganha reforço no meio-campo e estuda mudar o ataque para surpreender o rival / Crédito: Jogada 10

O Vasco terá mudanças para enfrentar o Flamengo, domingo (21), às 17h30, no Maracanã, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Fernando Diniz não vai poder contar com o zagueiro Lucas Freitas, que levou o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. Em seu lugar deve entrar o zagueiro Carlos Cuesta, que estreou pelo Vasco marcando gol no empate com o Ceará. Ele deve formar a dupla de zaga com Robert Renan. Na lateral-esquerda há uma dúvida. Lucas Piton está em processo de recuperação de uma lesão na panturrilha esquerda e dificilmente estará em campo.

LEIA MAIS: Reforços do Vasco dão resposta rápida e elevam o nível do elenco Puma Rodríguez foi o substituto diante do Botafogo e Ceará, mas diante do Flamengo, Fernando Diniz pode optar por um jogador da posição que seja melhor defensivamente. Neste cenário, Victor Luís pode receber uma oportunidade. Leandrinho também é uma opção. No meio-campo, outra dúvida. Tchê Tchê desfalcou o Vasco diante do Ceará depois de sentir a coxa direita no jogo contra o Botafogo. O volante realizou exame, que não detectou nova lesão, mas o jogador só vai retornar quando estiver plenamente recuperado, reduzindo as chances de estar em campo diante do Flamengo. Em contrapartida, Hugo Moura retorna após cumprir suspensão. A titularidade parece estar assegurada, principalmente por causa da atuação ruim de Mateus Carvalho, que falhou no primeiro gol do Ceará, no último domingo.