Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Torcedores invadem o CT Parque Gigante antes do treino do Internacional

Torcedores invadem o CT Parque Gigante antes do treino do Internacional

Membros da organizada “Camisa 12” entraram no centro de treinamento do Colorado para protestar, mas não chegaram aos gramados do local
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Centro de Treinamento Parque Gigante, do Internacional, foi alvo de uma invasão de torcedores nesta terça-feira (16). De acordo com a Brigada Militar, 17 membros da torcida organizada “Camisa 12” foram ao local para demonstrar sua insatisfação com os jogadores, comissão técnica e diretoria. Apesar da entrada no CT, os protestantes conseguiram acessar ao gramado onde ocorria a atividade do elenco.

Os manifestantes pediram para conversar com o vice-presidente José Olavo Bisol e o diretor esportivo D’Alessandro. Os dois dirigentes acataram a solicitação dos torcedores do Internacional. Inclusive, não houve qualquer tipo de agressão ao grupo de jogadores sendo física ou até mesmo verbal, com xingamentos.

A presença dos 17 integrantes da torcida organizada durou somente alguns minutos e depois eles deixaram o CT Parque Gigante de forma pacífica. Apesar disso, o episódio evidencia a forte pressão por melhora no resultado e desempenho na semana que antecede o Gre-Nal pela 24ª rodada do Brasileirão. Por sinal, o clássico vai ocorrer no Beira-Rio, às 17h30, no próximo domingo (21).

Potenciais mudanças no Internacional antes do clássico

Em meio ao momento negativo na temporada, o vice-presidente José Olavo Bisol novamente fez o papel de porta-voz da diretoria e assegurou a permanência do técnico Roger Machado. Tal iniciativa ocorreu depois da derrota de goleada por 4 a 1 para o Palmeiras e antes exatamente do Gre-Nal, no próximo domingo.

Mesmo com a garantia do respaldo no cargo, de maneira pública, do treinador, o clássico no Beira-Rio pode representar o ponto final na passagem da comandante no clube gaúcho. Por isso, ele avalia realizar até quatro mudanças no time para começar a recuperação no Campeonato Brasileiro.

Inclusive, duas alterações devem ocorrer no sistema defensivo. O zagueiro Mercado provavelmente retornará aos 11 iniciais para formar a dupla com Vitão. O lateral-esquerdo Bernabei cumpriu suspensão por receber o terceiro cartão amarelo e volta a ficar apto. Há a possibilidade de Borré retomar a vaga de titular se finalizar o tratamento da contusão muscular na coxa direita.

O retorno do colombiano se torna crucial porque Ricardo Mathias esteve em campo somente nos 45 minutos iniciais. O jovem Raykkonen foi o seu substituto na oportunidade e continuará como opção. Caso Borré não conclua a recuperação, a outra alternativa será Lucca Drummond. Bruno Tabata é mais uma peça que tem chances de ganhar uma oportunidade de iniciar o Gre-Nal. Até porque Roger Machado utilizou um esquema tático com dois pontas no jogo anterior contra o Palmeiras. Carbonero, autor do gol do Inter, e Vitinho foram os escolhidos na ocasião.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar