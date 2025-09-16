TJ-SP rejeita recurso da família de Robinho e valida informações de patrimônio; entenda

Condenado a nove anos de prisão, ex-jogador está preso desde março de 2024 e tem encontrado "dificuldade de adaptação" à vida carcerária / Crédito: Jogada 10

A 6ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou, por maioria de votos, o pedido de indenização por danos morais movido pela mulher e pelos pais de Robinho. A ação se referia à publicação de uma reportagem que detalha sobre a multiplicação do patrimônio do ex-Santos desde sua prisão, em março de 2024. A negativa por três votos a dois reforça, portanto, a legitimidade da matéria jornalística intitulada “Hoje preso, Robinho multiplicou patrimônio e pôs bens em nome de parentes” e publicada também em 2024.

De acordo com o relator, desembargador Vito Guglielmi, a reportagem se ateve a fatos de “notório interesse público”. Além disso, utilizou-se, ainda segundo a decisão, de uma “linguagem formal e sóbria, sem excessos”. Ou seja, não se configura ataque direto à imagem dos autores. A família do ex-jogador entrou com a ação sob o argumento de que a publicação teria invadido a esfera privada de pessoas que não são figuras públicas. Apesar disso, o colegiado concluiu que não houve abuso de direito por parte do veículo, que cumpriu os limites constitucionais da liberdade de imprensa. Rotina de Robinho em Tremembé O condenado está recluso desde março de 2024 na Penitenciária 2 de Tremembé, no interior paulista, para cumprir uma pena de nove anos. Segundo o jornalista Ulisses Campbell, autor do livro “Tremembé: O presídio dos famosos”, o ex-jogador ainda demonstra sinais de desajuste à nova realidade. Ele relatou que o ex-jogador aparece frequentemente caminhando pelo pátio enquanto fala sozinho e, de acordo com o escritor, “não assimilou que está preso”.

Apesar disso, mantém uma rotina ativa na penitenciária. Ele atua como treinador em partidas de futebol organizadas entre os detentos e até oferece orientação jurídica aos companheiros de cela — indicando advogados àqueles que dependem da defensoria pública. O ex-jogador também conta com algumas regalias em sua rotina, como a dispensa em tarefas de limpeza da unidade, por exemplo. Além disso, ele divide cela com apenas um detento. Condenação por estupro O ex-jogador foi condenado pela Justiça italiana a nove anos de prisão por estupro coletivo cometido em 2013, durante sua passagem pelo Milan. A execução da pena em território brasileiro só ocorreu após homologação do Superior Tribunal Federal.