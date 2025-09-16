Thiago Silva detona postura do Fluminense contra Lanús

Tricolor perdeu por 1 a 0 e se complicou na competição continental. Decisão será no Maracanã, dia 23 / Crédito: Jogada 10

O Fluminense se complicou na Sul-Americana. Afinal, o Tricolor perdeu para o Lanús, da Argentina, por 1 a 0, nesta terça-feira (16), fora de casa, pelo jogo de ida das quartas de final. Assim, precisará vencer por dois gols de diferença para avançar à semifinal. Após o jogo, o zagueiro Thiago Silva detonou a postura do time. “Foi uma partida muito física. Sabíamos da dificuldade que era jogar assim. Mas não podemos sofrer um gol de contra-ataque no último minuto. Teremos mais 90 minutos pela frente no Maracanã. Acredito que podemos fazer uma partida melhor do que fizemos. Hoje nós não fizemos o nosso jogo”, disse Thiago Silva, que foi o líder em cortes na partida.