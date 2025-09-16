Textor contesta reportagem e reafirma fim de disputa na Eagle: “Não há luta pelo controle”

Norte-americano cita que segue no comando da holding e que mantém uma boa relação com Christopher Mallon, diretor independente da empresa / Crédito: Jogada 10

O empresário John Textor, acionista da SAF do Botafogo, rebateu, na madrugada desta terça-feira (16), uma reportagem do portal Uol, que citava uma possível resistência de acionistas da Eagle Football Holdings em encerrar a disputa judicial. Dessa forma, o norte-americano negou que haja, no momento, disputa ativa pelo controle da holding e ressaltou que a reportagem é “em grande parte imprecisa”. Além disso, ele afirmou que mantém uma boa relação com Christopher Mallon, diretor independente da Eagle e que segue como acionista majoritário da empresa.

“É verdade que os advogados do diretor independente querem ser pagos para lutar. Isso explica os vazamentos para o UOL. Falso, porque a disputa acabou e não há luta pelo controle”, publicou Textor, ao compartilhar um print da matéria. “Continuo sendo o acionista majoritário da Eagle Football Holdings, com a maioria dos assentos no conselho, empresa que detém a Eagle MIDCO, da qual sou o único diretor e que é acionista de 100% da Eagle BIDCO. Chris Mallon detém um controle significativo na Eagle BIDCO, mas também é responsável perante os acionistas, e nos damos muito bem”, prosseguiu. Imbróglio perto do fim Vale lembrar que a Eagle, empresa multi-clubes de Textor, enfrenta problemas com a crise financeira do Lyon. Assim, para evitar o rebaixamento, retiraram o norte-americano do comando do clube francês.