St. Gilloise faz história em sua estreia na Champions e vence o PSV na Holanda

Em seu primeiro jogo em LIgas dos Campeões, campeão belga faz 3 a 1, jogando muito bem. É a primeira grande zebra da edição 2025 da competição / Crédito: Jogada 10

Nesta terça-feira, 16 /9, em um dos jogos que abriram a fase de grupos da Champions League 2025/26, o PSV recebeu o Union Saint-Gilloise no Philips Stadion, em Eindhoven. Campeão e um dos atuais líderes do Campeonato Holandês, o time da casa era o favorito, mas se complicou. Perdeu boas chances, cometeu erros cruciais e viu o rival belga — campeão nacional e atual líder da liga nacional de seu país— ser mais eficaz. Estreante na história da Champions League, o St. Gilloise surpreendeu e venceu por 3 a 1. O canadense Promise David Akinpelu, de pênalti, e o belga El Hadji, com um golaço em jogada individual, marcaram os gols no primeiro tempo. O argentino Kevin MacAllister ampliou na etapa final. No último minuto, Van Bommel descontou para o PSV.

A torcida do St. Gilloise compareceu em ótimo número. Contribuíram para isso a curta distância entre a cidade de Bruxelas, casa da equipe, e Eindhoven — apenas 133 km — e o ineditismo do momento. Afinal, este foi o primeiro jogo da história do Gilloise em uma fase decisiva da Champions League. O time conquistou o Campeonato Belga pela 12ª vez — mas a primeira desde 1935 —, o que lhe garantiu o direito de disputar a principal competição europeia. St. Gilloise surpreende e abre 2 a 0 O PSV começou dando a impressão de que dominaria totalmente o rival, estreante na fase principal da Champions League. Aos cinco minutos, após boa jogada pela esquerda de Van Bommel, Saibari chutou mal, perdendo uma chance excelente para o time da casa. Contudo, a resposta do St. Gilloise foi fatal. Aos nove minutos, após uma cobrança de lateral na área feita por Mac Allister, a zaga holandesa rebateu mal, e o atacante do PSV, o norte-americano Ricardo Pepi, ao tentar completar a jogada, acabou cometendo um pênalti bobo no zagueiro Burgess. Promise Akinpelu cobrou e abriu o placar. Após o susto inicial — e quase levar outro gol em um contra-ataque — o PSV se recompôs e tentou dominar o jogo. Aos 16 minutos, um chute de Van Bommel foi muito perigoso. Mas parou no travessão.

A partir daí, o jogo ficou bem equilibrado, com o Gilloise surpreendendo pela sua postura ofensiva, mesmo jogando fora de casa contra um adversário muito mais tradicional. E foi premiado por isso. Aos 38 minutos, Ricardo Pepi perdeu a bola no meio-campo. Na espirrada, ela sobrou para El Hadji, que avançou em velocidade, tirou um marcador na entrada da área e acertou um belo chute no canto, marcando um golaço: 2 a 0 para o St. Gilloise. Pressão do PSV no segundo tempo

No segundo tempo, perdendo por 2 a 0, o PSV voltou com alterações que deixaram a equipe mais agressiva. A pressão cresceu, e o primeiro gol não saiu por detalhes. Após um cruzamento da direita, a bola atravessou toda a pequena área e ficou sob medida para o carrinho de Saibari. Quase em cima da linha, ele chegou atrasado, pegando mal na bola. Assim, conseguiu o improvável: mandar para fora um gol praticamente feito. Entratanto, o time belga estava melhor postado defensivamente. Aos 38 minutos, a zebra confirmou a vitória. Em escanteio cobrado da direita, Rodríguez desviou na primeira trave, e a bola sobrou para Kevin Mac Allister, que chegou batendo para marcar o terceiro: 3 a 0 para o Union Saint-Gilloise. No fim, Van Bommel ainda descontou para o PSV, mas era tarde demais. Assim, a derrota por 3 a 1 deixou incrédulos os torcedores holandeses. Mas os belgas viveram uma noite histórica: o clube, que passou quatro décadas nas divisões inferiores do Campeonato Belga e só retornou à elite em 2021, agora faz história também na Champions League. Na próxima rodada, o Union Saint-Gilloise receberá o Newcastle, em Bruxelas. Já o PSV terá uma missão complicada. Afinal, vai até a Alemanha enfrentar o Bayer Leverkusen.