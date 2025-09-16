São Paulo x Flamengo (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes entram em campo, nesta quarta-feira (17), pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, às 18h, no Morumbis

A partida entre São Paulo e Flamengo, pelas oitavas de final da Copa do Brasil feminina, terá a transmissão do Sportv.

São Paulo e Flamengo entram em campo, nesta quarta-feira (17), pelas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina, às 18h, no Morumbi, em São Paulo (SP). Por serem da elite do Brasileirão Feminino, as equipes só entraram na terceira fase e buscam levatar a taça pela primeira vez. Quem vencer, está classificado para próxima fase do torneio. Aliás, a competição voltou ao calendário do futebol nacional após nove anos.

Como chega o São Paulo

A equipe tricolor chega para o confronto após passar pelo Vasco por 3 a 1, fora de casa. As paulistas, porém não tiveram sucesso no Brasileirão e pararam na semifinal diante do Corinthians. Agora, buscam o primeiro título no torneio. Entre as líderes do elenco está a camisa 10 Camilinha. Ela soma quatro gols e quatro assistências em 27 partidas na atual temporada. O triunfo nesta quarta seria não apenas um passo importante dentro da Copa do Brasil, mas também um recado de força time.

Como chega o Flamengo

Do outro lado, o Flamengo aplicou uma goleada sobre o Operário-MS por 6 a 0. Mariane, aliás, anotou umhat-trick na partida. No entanto, a equipe da técnica Rosana Augusta ficou pelo caminho nas quartas de final ao serem superadas pelo Palmeiras. Se o São Paulo tem Camilinha, o Rubro-Negra conta com a experiente Cristiane, além de Gabi Zanotti.

Premiação

A retomada da Copa do Brasil Feminina pela CBF, aliás, não prestigiou a competição em termos de premiação. Em valores absolutos, o campeão da Copa do Brasil Masculina 2025 pode embolsar até R$ 101,2 milhões, enquanto na Feminina o máximo é de R$ 1,38 milhão. A diferença chega a 73 vezes.

SÃO PAULO x FLAMENGO

Quartas de final da Copa do Brasil Feminina

Data-Hora: 16/9/2025, às 18h (de Brasília)

Local: Morumbis, em São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Day Silva e Bia Menezes; Karla Alves, Robinha, Aline Milene e Camilinha; Giovanna Crivelari e Isa Guimarães. Técnico: Thiago Viana.

FLAMENGO: Vivi Holzel; Monalisa, Agustina, Flavia Mota, Jucinara; Ju Ferreira, Djeni, Glaucia; Laysa e Cristiane. Técnica: Rosana Augusto.

Árbitra: Tainan Bordignon Somensi (SC)

Assistentes: Leandra Aires Cossette (SP) e Giovanni Crescencio (SP)