R$ 120 mil: influenciador admite lucros e prejuízos elevados com cobertura de clube nas redes

Mercado digital esportivo tem crescido cada vez mais e acumulado representantes de clubes nacionais nas redes sociais / Crédito: Jogada 10

O comunicador Fabiano Baldasso abriu o jogo sobre um tema que gera bastante curiosidade entre torcedores de um modo geral: lucros e prejuízos da cobertura digital. Em seu detalhamento, o influenciador colorado revelou que sua receita tem relação direta com a fase do time e ambos momentos, de crise ou não, equivalem a muito dinheiro na mesa. Baldasso chegou, inclusive, a citar um exemplo de grande prejuízo devido ao resultado esportivo do clube. Durante a entrevista ao programa “Um Assado Para…”, no Youtube, o colorado revelou ter perdido R$ 120 mil de patrocínio com a eliminação do Inter para o Fluminense, pela Libertadores de 2023 — vencida pelos cariocas.

“Perco centenas de milhares de reais com o Inter morrendo em agosto. Quando perdemos para o Fluminense, eu tinha R$ 120 mil acertados em patrocínios só para a final da Libertadores. Eu perdi com a eliminação. Estamos falando só de dinheiro. O Inter bem, o Baldasso ganha mais dinheiro. Muito mais dinheiro. Na época do ‘Lá vem o Abelão’… Uma dinheirama. O Inter mal, eu me ferro financeiramente”, detalhou. #campeonatobrasileiro #baldasso #internacional #flamengo ♬ som original – FUTEPOLIS | CORTES @futepolis Baldasso revela quanto ganha com a vitória e derrota do Internacional. #futebol Internacional em queda livre Baldasso, então, não esbanja seu melhor momento. Isso porque o desempenho do time comandado por Roger Machado tem sido duramente criticado nesta temporada, especialmente após a goleada por 4 a 1 para o Palmeiras, pelo Brasileirão, na volta da Data-Fifa. O placar elástico acentuou uma situação alarmante no clube: a defesa é uma das mais vazadas do torneio nacional. Se pegarmos apenas pela média, o desempenho defensivo do time de Roger se equipara ao de times na zona de rebaixamento.

As cobranças se intensificaram ainda mais nesta terça-feira (16), com a invasão de torcedores ao CT Parque Gigante — às vésperas do Gre-Nal do returno. Cerca de 17 membros de uma torcida organizada entraram no pátio do centro de treinamentos e exigiram explicações sobre o momento ruim da equipe. Os colorados foram recebidos pelo vice de futebol José Olavo Bisol e pelo diretor esportivo Andrés D’Alessandro, que mediaram o diálogo até a chegada da Brigada Militar. Pressão afeta cobertura digital O cenário instável não apenas compromete o desempenho técnico da equipe, como também impacta diretamente o planejamento financeiro de quem trabalha em torno do clube, como é o caso de Baldasso. Com forte presença digital, o jornalista lidera um dos principais canais de torcida do Brasil e tem sua renda atrelada a visualizações, interações e campanhas publicitárias.