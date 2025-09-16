Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rival do Flamengo, Estudiantes vive temporada irregular

Pinchas têm desempenho abaixo como visitantes, mas fator casa pode ser fundamental para classificação na Libertadores
Autor Jogada 10
O Estudiantes vai encarar o imparável Flamengo, nesta quinta-feira (18), às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O clube argentino chega para o confronto com uma temporada irregular e quer recuperar o bom momento do início do ano. No entanto, terá que superar uma das melhores equipes do futebol brasileiro.

A equipe de La Plata soma 36 jogos em 2025, com 15 vitórias, oito empates e 13 derrotas. O time marcou 42 gols e sofreu 40. Os números correspondem um pouco mais de 49% de aproveitamento.

O Estudiantes enfrenta dificuldades para vencer fora de seus domínios. Em 18 jogos, foram apenas cinco vitórias, quatro empates e nove derrotas. A equipe de Eduardo Domínguez vai enfrentar o Flamengo, que perdeu apenas quatro vezes no Maracanã nesta temporada. Apenas dois jogos foram com o time principal. Apesar disso, o técnico argentino está confiante pela classificação.

Por outro lado, dentro de seus domínios, os Pinchas tem bom desempenho. Em 17 partidas, os hermanos venceram nove, empataram e perderam em quatro ocasiões. Assim, pode ser um fator diferencial para o jogo de volta pela Libertadores. Contudo, precisam segurar o Flamengo no Maracanã.

Na Libertadores…

Ao lado do River Plate, o Estudiantes é o maior vencedor da competição e demonstrou que sabe jogar o torneio como poucos. Nela, os hermanos perderam apenas duas vezes. Uma aconteceu contra o Universidad de Chile e Botafogo ainda na fase de grupos. Nas oitavas, passou pelo Cerro Porteño, porém sofreu ao vencer o primeiro jogo por 1 a 0 e empatar a partida de volta por 0 a 0, em La Plata.

Futebol Internacional flamengo

