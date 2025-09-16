Reforços do Vasco dão resposta rápida e elevam o nível do elenco

Quatro dos seis jogadores contratados da última janela de transferências já se destacaram, mesmo com poucos jogos disputados

A janela de transferências fechou há duas semanas, mas os jogadores que chegaram ao Vasco já deram sinais de que são reforços de verdade. No empate com o Ceará, por 2 a 2, Cuesta, o último a chegar, estreou com gol, após assistência de Andrés Gomez, a segunda dele que sequer completou 90 minutos em campo.

Os colombianos deixaram boa impressão além do gol e das assistências. Cuesta chegou para ser titular da zaga e deve ser o escolhido para substituir Lucas Freitas, no clássico com o Flamengo, domingo (21), no Maracanã. Seu companheiro de posição será Robert Renan, que já caiu nas graças dos torcedores ao se destacar contra o Botafogo e Ceará.