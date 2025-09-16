Recuperado de grave doença, Luiz Gustavo volta aos treinos no São Paulo

Afastado dos gramados há cinco meses por conta de um tromboembolismo, volante de 38 anos poderá treinar sem restrições a partir de sábado / Crédito: Jogada 10

O São Paulo recebeu um grande reforço para a reta final da temporada. O volante Luiz Gustavo, de 38 anos, foi liberado para voltar a treinar sem restrições. A liberação ocorreu na última segunda-feira (15). O jogador, que se recuperou de um tromboembolismo pulmonar, está afastado há cinco meses. Ele poderá participar de todas as atividades com o grupo a partir do próximo sábado (20). A liberação final do atleta, de fato, ocorreu após uma série de exames. Na segunda-feira (15), o jogador realizou uma angiotomografia e um teste de exercício cardiopulmonar. Os resultados, então, comprovaram que ele está totalmente apto para retornar. Nas últimas semanas, ele já vinha treinando com o elenco, mas com restrições de impacto.